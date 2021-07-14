автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







Жара не покинет Петербург до пятницы, 16 июля: в течение оставшейся «семидневки» температура воздуха будет находиться в пределах от +30 до +33 градусов. Особенную опасность такая погода представляет для сердечников и людей с заболеваниями нервной системы, но меры предосторожности стоит соблюдать и здоровым людям.

Как вести себя в городе

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







Если в жаркий день пришлось оказаться на улице, стоит по возможности оставаться в тени деревьев или домов. Долгое пребывание на солнце чревато головной болью, слабостью и тошнотой.



Во время зноя стоит употреблять только легкую пищу, тогда как в прохладное время суток можно позволить себе обильные блюда.

В случае, если возникла необходимость спрятаться от палящего солнца, нежелательно заходить в очень холодные помещения. По словам Андрея Тяжельникова, также стоит остерегаться прямых потоков воздуха из кондиционеров.

Кроме того, не нужно забывать носить маску в местах массового скопления людей. Однако очень важно следить, чтобы она не намокала из-за обильного потоотделения, поскольку в теплой влажной среде создаются благоприятные условия для размножения бактерий и вирусов.

Рекомендацию дали также приверженцам ЗОЖ: в аномальную жару спортсменам посоветовали перенести уличные тренировки в комфортное помещение. Или же заниматься в прохладные часы.

Рекомендации для уехавших в отпуск

автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







Лето — время моря, купальных костюмов и пляжей, и хотя солнечные лучи могут подарить завидный бронзовый загар, они же могут поспособствовать развитию кожных заболеваний.

«Некоторые думают, что, если ты загорел один раз, ты уже защищен, но на самом деле это не так. Несмотря на то что ты когда-то загорел, надо использовать защитные средства. Несоблюдение правила влечет за собой увеличение смертности среди людей, которые находятся в зоне риска», — отметил Тяжельников.



Как быть дачникам

Фото: Irina_kukuts с сайта Pixabay Поделиться Поделиться







Между тем любителям загородного отдыха врач советует не пытаться устанавливать «грядочные рекорды» в особенно жаркие дни. Работать на участках рекомендуют в утренние и вечерние часы.

«Очень важно, чтобы мы не были под воздействием прямых солнечных лучей с 11 до 16 часов дня. Помимо этого, нужно носить шляпы или панамы с широкими полями. Работать на участках лучше вечером или утром», — объяснил эксперт.

Помимо этого, любителей освежиться холодным пивом или вином предупреждают: алкоголь притупляет чувствительность, из-за него можно просто не заметить, что находишься на солнце дольше, чем допустимо.

Ранее «Фонтанка» писала, что в Петербурге ожидаются похолодание и осадки. Если снижение температуры будет резким, в городе могут возникнуть условия для формирования опасных природных явлений, таких как ураганы и смерчи.