Вася Васин: «Иногда испытываю стыд». "Старческий маразм" с лидером "Кирпичей"

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После пятилетней паузы группа «Кирпичи» порадовала поклонников новым альбомом с ироничным названием «Старческий маразм». Релиз почти целиком состоит из песен, записанных в коллаборации с приглашенными музыкантами: признанными рок-звездами Найком Борзовым, Ильей Чертом, Александром Ф. Скляром и молодыми исполнителями. Лидер группы «Кирпичи» Вася Васин рассказал «Фонтанке» о том, как создавался альбом, из-за чего он испытывает стыд, и как растерял свой коронаскептицизм.

— Альбом «Старческий маразм» чем-то отличается от того, что вы играете всю жизнь, от других ваших релизов?



— Весь этот альбом не от балды. Он выстроен логически, и каждая песня вытекает одна из другой. На выходе я с ужасом понял, что это такая радиопостановка на 45 минут. Все гости выступили как хорошие актеры. Большинство текстов написал я, некоторые песни были созданы специально для приглашенных музыкантов, под Найка Борзова, под Ивана Туриста. Когда мне понадобился папа по сюжету песни, то ничего умнее, чем позвать Билли Новика с его фирменным хриплым голосом, мне в голову не пришло. И он все сделал как надо, буквально за 2 дня.

Альбом вышел в мае, и я до сих пор его слушаю и нахожу новые детали для анализа. И вообще его прикольно, приятно слушать. Концертная игра нового альбома обычно происходит с трудом, мы напрягаемся. А тут ситуация совершенно обратная. Сейчас первое отделение концерта «Кирпичей» состоит строго из песен с альбома «Старческий маразм», за приглашенных музыкантов поет Данила.

— Почему все песни альбома сделаны в кардинально разной стилистике: то тяжелая музыка, то панк-рок, то рэп, то регги?



— Группа «Кирпичи» стилистически может позволить себе все что угодно, по большому счету. У нас уже есть пример альбома, где рок и рэп успешно чередуется — это «Смерть на рейве». Но здесь мы пошли дальше — подумали, что у нас еще не было регги, блюза, акустической длинной баллады и барабанного соло. И мы все это в один салат запихнули, и как ни странно, все ингредиенты уравновесили друг друга. Правда, мы хотели, чтобы регги и блюз звучали у нас коряво и неумело, чтобы подчеркнуть: какие из нас регги музыканты, мы никогда этим не занимались! Но так получилось, что именно регги и блюз звучат наиболее выверено. В первом случае пришел Ефр из группы «Маркшейдер кунст», который большой специалист в своем стиле. Он всех нас построил, и эта песня полностью его режиссуры. Получилось все как у Леонида Агутина: профессионально, четко, с кучей инструментов. Он даже привел с собой священника Андрея Битюкова, который сыграл на волынке. Эта композиция открывает наш альбом. Та же история с блюзом — пришла бывшая духовая секция группы «Ленинград» и записала все блестяще. Еще мне нравится акустическая баллада «Осколок древних эпох» с Ильей Чертом. Там сложный текст, она специально сделана без припева, как единый поток мысли. Она звучит 6 минут. У каждой группы должна быть длинная акустическая баллада.



— С «Маркшейдер кунст» вы записали песню со словами «Вася, давай побольше новенькового!». Откуда эта фраза?

— Это фраза из жизни. Начнем с того, что в русском языке нет слова «новенькового». На протяжении последних лет семи на концертах «Кирпичей» мы играли только свои хиты. Преданным фэнам это надоело, и они подходили к нам регулярно с этой самой фразой. Они хотели развлекухи, которую мы им на этом альбоме и дали. И старым фэнам «Старческий маразм» очень зашел, а на новую аудиторию мы, по большому счету, совершенно никак не рассчитываем.

— Действительно, только старым поклонникам «Кирпичей» в полной мере будут понятны отсылки, аллюзии, самоцитирование, которыми полон «Старческий маразм». По текстам понятно, что вы много рефлексируете по поводу своего места в музыкальном мире. Как бы вы обозначили, кто вы сегодня в мире независимой российской музыки?

— Я определяю себя как опытного артиста, которому позволено все, что угодно в искусстве. Как уже было когда-то сказано, «я не лезу в чемпионы, я как любил макароны, так и буду любить макароны». В экономическом смысле мы живем вполне сносно, не жалуемся. Никто над нами не стоит, альбом этот явно не является коммерческим и сделан без подачек тренду.



— Испытываете ли вы сожаления? Может быть, зависть к тем, у кого, как у Курта Кобейна или Виктора Цоя, карьера была короткой яркой вспышкой, но о ком помнят десятилетия?

— Меня эти биографии совершенно не колышат. Сожалений я никаких не испытываю. Иногда только испытываю стыд за некоторые свои старые творения. Возможно, через некоторое время буду испытывать стыд и за «Старческий маразм». Но стыд этот не жгучий, легкий.



Автор: Кирпичи – тема / YouTube

— За какие конкретно треки стыдно?

— «Вот так я развлекаюсь». «Get down». Все русскоязычные песни альбома «Summertime».

— Что с ними не так?

— Не могу я их слушать. Если кто-то при мне заводит эти песни, я их сразу вырубаю. Все не нравится. Слова, тембр голоса, как записано.

Время создания песни «Вот так я развлекаюсь» — один из самых веселых периодов в жизни группы «Кирпичи». Это был альбом «Сила ума». И когда я записал «Вот так я развлекаюсь», меня оттаскивали от студийного компа, чтобы я ее не удалил, я сразу понял, что она не удалась. Каждая песня — это памятник тому моменту, когда она была написана и выпущена. Ее не переделаешь, по большому счету. Вот как она родилась, такой и останется навсегда. Можно изменить слова, но это будет совсем не тру, это запрещенный ход. Я верю в то, что отправил в кармический эфир песню, и вот она там и существует с этого момента.



А есть вещи, которые я не помню. Мне предъявили недавно два названия, а я даже в принципе не помню, чтобы я такое придумал и записал. Какая-то защитная реакция психики.

— На альбоме, среди фирменного юмора и иронии «Кирпичей» есть две серьезные песни: «Закопайте труп» и «Unite».

— «Закопайте труп» — это песня, агитирующая убрать с Красной площади и закопать тело Ленина. Этот вопрос меня беспокоит давно, я считаю, что так надо сделать. Я пытался найти песни других исполнителей на эту тему, и не смог. То есть мы первые ее подняли в музыкальном мире.

Песня «Unite» посвящена поклонникам футбола. Мой MC Игорь Дагон — фанат ЦСКА, он ездит на выездные матчи. И он много рассказывал, что там происходит, какое сильное унижение болельщиков силовыми структурами. Есть другой вариант песни, там поется не «хватит притеснять болельщиков», а «хватит притеснять художников». Она посвящена казакам, которые приходят на художественную выставку и совершают противоправные действия, портят произведения искусства и пытаются запретить свободное творчество. Эта песня вдохновлена выставкой «The end of fun» братьев Чепменов, которую запретили в Эрмитаже.



— Вы декларируете, что поддерживаете власть, но в то же время критикуете ее.

— Да, так и есть. И я не вижу здесь никакого противоречия. Власть на то и существует, чтобы ее критиковать. Но нынешний правитель мне нравится вполне.

— Был момент, когда на митингах в поддержку Навального жестоко задерживали людей, в том числе подростков, и вы писали на своей странице, что ваши взгляды претерпели трансформацию.

— Это так. Но спустя время я осознал, что это была чисто эмоциональная реакция на события. И я сейчас все так же поддерживаю власть. У участников моей группы позиция другая. При этом мы как-то сосуществуем. У нас в группе дурным тоном считается говорить о политике.

— Время старческого брюзжания — расскажите, пожалуйста, как вы относитесь к новой российской музыке, к молодым музыкантам?

— Я совершенно не знаком с этим творчеством, и сознательно стараюсь себя от него оградить. Но то, что проникает через эту мою Великую Китайскую стену, вызывает резкое отвращение, прямо на физиологическом уровне. Я слышу глупость, примитивность личности авторов, некачественное исполнение, неразборчивость текстов, воспевание алчности, похоти, мнимое величие, некомпетентность, безразличие, узкий кругозор.

Недавно я читал лекцию по songwriting-у (композиции — прим.ред.) для молодых людей. Обычно в таких лекциях я даю примеры из музыки группы «Beatles». В этот раз я подумал, что в принципе все примеры из «Beatles», их технические приемы, хуки, — не прокатят, потому что аудитория очень молодая. Я решил привести примеры, которые были бы им ближе. Для этого я проштудировал творчество Моргенштерна. Прям вот от начала до конца. И я с ужасом для себя почувствовал, что мне начинает нравиться. Некоторые вещи просто очень круты. Сделано иногда настолько качественно, что это сравнимо с лучшими образцами американского рэпа 2005 года, оттуда ноги растут. Но, конечно, никому не посоветую слушать это. Как я и говорил, алчность, похоть, мнимое величие, некомпетентность и безразличие царят.

— Вы не думаете, что это просто провокация молодого музыканта? В бедной России, где вообще принято скрывать, что у тебя есть деньги, заявить «два мульта на мне часы».

— Он декларирует что он дьявол, что он поклоняется исключительно Мамоне, и что пошли вы все на…. Это у него в каждой песне. Да, в этом есть определенная крутизна. Но своим детям я бы слушать это запретил и выпорол бы, если бы услышал такое дома.

— Вам не кажется, что 30 лет назад сидел такой же уважаемый музыкант и говорил то же самое про вашу музыку, что своим детям он бы такое запретил слушать?

— Есть такое. И это нормально. Но у нас были гораздо богаче тексты с литературной точки зрения. И мы никогда не призывали к аморальности. Моргенштерну я бы посоветовал вовремя закончить карьеру, это было бы круто. Вот Шнуров передержал. Он закончил карьеру на моменте, когда от него полностью отвернулся интеллектуальный его слушатель.

— Не могу не спросить про то, как повлияла на вашу жизнь пандемия, и куда делся ваш коронаскептицизм.

— Он закончился на моменте прививки в левое плечо в марте. Я сделал прививку, когда они только появились, чтобы не испытывать никаких страхов и решить вопрос раз и навсегда. Тогда от коронавируса умер один из моих друзей. Сейчас их уже человек семь.

По поводу влияния на жизнь — не могу сказать, что это был какой-то сильный удар по моему кошельку, хотя он был. В период жестких отмен концертов мы дали около 12 онлайн-концертов, это выручало. Совсем без выступлений мы были месяца 3, у нас и без коронавируса бывают такие паузы.

А вот то, что у нас отменяют фестивали — это очень обидно. Потому что после выхода альбома «Старческий маразм» нас пригласили везде — на «Доброфест», «Дикую мяту» и другие крупные фестивали. Мы очень готовились, сделали костюмы, которые поддерживали идею старческого маразма. Я должен был быть одет как Никита Михалков — в нелепой яхтенной фуражке с надписью «Капитан». Мы должны были уже выезжать на «Дикую мяту», когда в 10 часов вечера пришла весть, что фестиваль отменили. Я расплакался, реально. Это был сильный удар лично для меня.

— Тем не менее, вы полны планов и фонтанируете новыми проектами?

— У меня сейчас новый проект «Планета вина». Я собрал прикольную компанию профессиональных музыкантов: гитарист преподает, басистка-вокалистка закончила «кулек» по классу вокала, поет в группе «Астронавты ходят пешком». Мой друг бэк-МС Игорь Дагон поет. Весь материал я написал методично прошлым летом во время добровольного локдауна, когда жил на даче и дальше 150 метров от калитки вообще не отходил, благо магазин рядом. Мы записали полноформатный альбом, свели, неделю назад вышел первый сингл. Много материала визуализировано, снято 8 клипов.

Я тут выступаю как продюсер и автор, и художественный руководитель, я делаю практически все, сам монтирую и снимаю клипы, сам записываю текст и так далее. За то время, что я занимаюсь музыкой, я накопил достаточно навыков, чтобы не подпускать к работе вообще никого. Вся музыка, аккорды, рифы — мои.

— В общем, ребята просто исполнители, а вы как папа Карло.

— Да, в хорошем смысле этого слова. Этот проект индивидуальный и лично мной исполненный, в отличие от «Кирпичей», где работа коллективная.

Я увлекался театром на протяжении лет трех, хотел выступать как драматический актер, прошел пару школ, участвовал в мюзикле. Но постепенно это сошло на нет, я наигрался в актерство и решил, что лучше мне мочить хардкор и читать рэп.

Есть такой фактор как творческая скука. Мы 5 лет играли с «Кирпичами» одно и то же, сидели на попе ровно. У нас было 20 концертов в год, которые давали более-менее экономическую стабильность. И теперь у меня есть замысел амбициозного проекта, с мощнейшим видео-сопровождением, не для клубных залов, а для концертных. Следующий альбом мы пишем под сценарий. Будут два актера, которые прочтут тексты между песнями, и живая группа сыграет стоунер-рок.

Мы чувствуем, что доросли до такого музыкального уровня и можем это осуществить. Есть такой избитый термин — выход из зоны комфорта. Выясняется, что он не такой уж пошлый.

Беседовала Мария Лащева, специально для «Фонтанки.ру»

