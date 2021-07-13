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Президент России Владимир Путин назвал «миной замедленного действия» право выхода республик из СССР

Право выхода республик из Союза и направляющая роль КПСС стали «минами замедленного действия» под СССР. Об этом 13 июля заявил президент России Владимир Путин, комментируя свою статью «Об историческом единстве русских и украинцев».

«Я там прямо сказал, что самая опасная мина замедленного действия — это право свободного выхода республик Советского союза из единой страны», — сказал глава государства в эфире телеканала «Россия 24».

«Как только изнутри партия начала разваливаться, за ней посыпалась и вся страна», — отметил Путин.

Статья президента России была опубликована накануне, 12 июля, на сайте Кремля на русском и украинском языках.

Союз Советских Социалистических Республик, сокращённо СССР, — просуществовал с 30 декабря 1922 года по 26 декабря 1991 года. СССР на момент распада состоял из 15 республик с населением 294 млн человек. Советский Союз составляли: Азербайджанская, Армянская, Белорусская, Грузинская, Казахская, Киргизская, Латвийская, Литовская, Молдавская, Российская (Федеративная), Таджикская, Туркменская, Узбекская, Украинская, Эстонская республики.

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Комментарии (5)

change_it
"Посыпалась вся страна". И прекрасно, что посыпалась. Лучшее событие 20-го века.
Piter Russo
Партаппарат хотел больше власти и безответственности за свои действия, хотел передавать без вопросов нажитое мушество и должности, теплые кресла по наследству. В рамках СССР это сделать было не возможно, вот и посыпалась страна...
Igor_VS
Старик, ты ж профукал. НЕ те пряники предлагал. Запиши в достижения. За которые, скоро спросят. Ну и про танцора напомнят.
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