Президент России Владимир Путин назвал «миной замедленного действия» право выхода республик из СССР

Право выхода республик из Союза и направляющая роль КПСС стали «минами замедленного действия» под СССР. Об этом 13 июля заявил президент России Владимир Путин, комментируя свою статью «Об историческом единстве русских и украинцев».

«Я там прямо сказал, что самая опасная мина замедленного действия — это право свободного выхода республик Советского союза из единой страны», — сказал глава государства в эфире телеканала «Россия 24».



«Как только изнутри партия начала разваливаться, за ней посыпалась и вся страна», — отметил Путин.