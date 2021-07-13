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«Все новое — это хорошо забытое старое». Владимир Путин рассказал об истоках проекта «анти-Россия»

Президент России Владимир Путин заявил, что началась активная работа по проекту «анти-Россия», это не может не вызывать обеспокоенность. Глава государства упомянул об этом, комментируя свою статью о единстве русского и украинского народов.

«Началось это давно, еще в средние века, и продолжается сегодня. Берутся на вооружение старые заготовки. Все новое — это хорошо забытое старое», — сказал 13 июля президент в эфире телеканала «Россия 24».

Отвечая на вопрос об истоках проекта «анти-Россия» и его связи с Украиной, Владимир Путин заметил, что он начался еще в 17–18 веке, затем использовался польским национальным движением и Австро-Венгрией перед Первой мировой войной для ослабления России.

«Кроме этого, почему именно сейчас я активизировал эту работу, потому что складываются условия, которые качественно меняются по сравнению с тем, что было еще совсем недавно. Судя по всему, началась активная работа по проекту «анти-Россия», это, конечно, не может не вызывать у нас определенного беспокойства», — отметил президент.

Статья президента России была опубликована накануне, 12 июля, на сайте Кремля на русском и украинском языках.

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Комментарии (20)

Piter Russo
Судя по брызганью желочью в коментариях сей проект Анти-Россия в активной стадии. Иначе бы просто не заметили путинских тезисов.
virtvid
Этот проект минимум двадцать лет реализуется
spb7771250
Полностью серьёзно заявляю, что самыми активными деятелями проекта "анти-россия" являются не менее 50% чиновников, служащих и работников госкорпорации. Точка. Хотя нет, запятая. Процент растёт, в последние годы очень сильно растёт. Вот теперь точка.
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