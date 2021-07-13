«Все новое — это хорошо забытое старое». Владимир Путин рассказал об истоках проекта «анти-Россия»

Президент России Владимир Путин заявил, что началась активная работа по проекту «анти-Россия», это не может не вызывать обеспокоенность. Глава государства упомянул об этом, комментируя свою статью о единстве русского и украинского народов.



«Началось это давно, еще в средние века, и продолжается сегодня. Берутся на вооружение старые заготовки. Все новое — это хорошо забытое старое», — сказал 13 июля президент в эфире телеканала «Россия 24».



Отвечая на вопрос об истоках проекта «анти-Россия» и его связи с Украиной, Владимир Путин заметил, что он начался еще в 17–18 веке, затем использовался польским национальным движением и Австро-Венгрией перед Первой мировой войной для ослабления России.

