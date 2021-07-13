Большим круизным лайнерам запретили заходить в центр Венеции

Большим судам, в том числе круизным лайнерам, с 1 августа запретят проходить через канал Джудекка и перед площадью Сан-Марко в Венеции. На данной мере настаивала ЮНЕСКО. Законопроект одобрил совет министров Италии, сообщает 13 июля пресс-служба правительственного дворца Киджи.

Документ налагает ограничения для судов валовой вместимостью более 25 тыс. тонн, длиной более 180 метров или высотой более 35 метров. Доступ в центр города сохранят круизные суда примерно на 200 пассажиров.



Запрет призван способствовать сохранению венецианской лагуны. Министр культуры Италии Дарио Франческини назвал этот день историческим.