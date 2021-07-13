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Большим круизным лайнерам запретили заходить в центр Венеции

Большим судам, в том числе круизным лайнерам, с 1 августа запретят проходить через канал Джудекка и перед площадью Сан-Марко в Венеции. На данной мере настаивала ЮНЕСКО. Законопроект одобрил совет министров Италии, сообщает 13 июля пресс-служба правительственного дворца Киджи.

Документ налагает ограничения для судов валовой вместимостью более 25 тыс. тонн, длиной более 180 метров или высотой более 35 метров. Доступ в центр города сохранят круизные суда примерно на 200 пассажиров.

Запрет призван способствовать сохранению венецианской лагуны. Министр культуры Италии Дарио Франческини назвал этот день историческим.

В июне ЮНЕСКО призывала немедленно запретить заход больших круизных лайнеров в лагуну, предложив включить Венецию в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой.

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Комментарии (3)

тов
Знакомый город. Венеция построена на сваях из сибирской лиственницы.

В венеции печатали библии на русском, которые привели к расколу, когда их привезли патриарху никону для распространения. Герб венеции лев с лапой на книге.
266081655
Зато яхты олигархов зайдут.... Крейсер Абрамовича....
Шихаэль Мумахер
и чё теперь делать?
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