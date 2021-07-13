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В Ираке 124 человека погибли при пожаре в коронавирусной больнице. Министр здравоохранения региона ушел в отставку

В результате пожара в больнице для пациентов с коронавирусом в городе Эн-Насирия в южной иракской провинции Ди-Кар погибли 124 человека. Министр здравоохранения провинции Саддам ат-Тавиль подал прошение об отставке, передает 13 июля телеканал Al Hadath.

Здание загорелось накануне после взрыва баллона с кислородом и практически полностью уничтожено огнем. В настоящее время идет процесс опознания тел погибших, который затрудняется тем, что они сильно обгорели, уточняет телеканал.

По словам премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми, предварительные результаты расследования пожара будут объявлены в течение недели, но суд уже выдал ордера на задержание 13 сотрудников регионального Минздрава.

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Комментарии (2)

User329
Наши ИВЛ?
262224921
Наш бы ушел на повышение
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