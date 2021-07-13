Многие российские бизнесмены рано или поздно попадают в неприятности уголовно-правового характера и оказываются перед непростым выбором — бежать за границу или оставаться в стране. О том, какой выбор делают клиенты и почему, рассказали «Фонтанке» юристы, которые знают об этом не понаслышке.

