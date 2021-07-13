Коронавирусная больница горит в городе Эн-Насирия в южной иракской провинции Ди-Кар 12 июля. Причиной стал взрыв баллона с кислородом, сообщает телеканал Al Arabiya.
BREAKING: Big fire erupts at COVID hospital in Nasiriyah, Iraq. Reports say multiple people are dead— Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 12, 2021
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Огонь охватил все корпуса здания. Погибли 40 человек, еще 70 удалось спасти. Десятки человек в настоящий момент заблокированы в больнице. Пожарным удалось локализовать пожар.
Irak: 36 personnes sont mortes dans un incendie touchant un hôpital à Nassiriya, les malades du secteur covid-19 sont morts brûlés selon le 1er bilan. pic.twitter.com/5OvmrOwb13— Restitutor Orientis (@RestitutorOrien) July 12, 2021
Минздрав региона объявил режим ЧП. Премьер-министр арабской республики Мустафа аль-Казыми отправился на место трагедии.
24 апреля в результате пожара в больнице «Ибн аль-Хатыб» в Багдаде погибли 82 человека и не менее 110 пострадали.