Во всей России насчитали 1,3 тысячи пригодных для купания пляжей

В России официально разрешено купаться на 1,3 тыс. пляжей. Об этом 13 июля сообщает на своем сайте Роспотребнадзор.
«По состоянию на 13 июля 2021 года на территории Российской Федерации функционируют 1 294 пляжа (из них 397 в Республике Крым и 322 в Краснодарском крае), внесенных в реестры зон отдыха, на которых официально разрешено купание в морях и пресноводных водоемах <...> для взрослых и детей», — говорится в сообщении. Уточняется, что в этот перечень входят пляжи общего пользования, пляжи санаториев, летних оздоровительных учреждений, детских оздоровительных лагерей, баз отдыха, профилакториев, туристических стоянок.
Роспотребнадзор организовал мониторинг качества питьевой воды в зонах рекреации, воды поверхностных водоемов, морской воды, песка и гравия.
Как ранее сообщала «Фонтанка», в Петербурге пригодных для купания пляжей не нашлось.