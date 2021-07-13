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Во всей России насчитали 1,3 тысячи пригодных для купания пляжей

В России официально разрешено купаться на 1,3 тыс. пляжей. Об этом 13 июля сообщает на своем сайте Роспотребнадзор.

«По состоянию на 13 июля 2021 года на территории Российской Федерации функционируют 1 294 пляжа (из них 397 в Республике Крым и 322 в Краснодарском крае), внесенных в реестры зон отдыха, на которых официально разрешено купание в морях и пресноводных водоемах <...> для взрослых и детей», — говорится в сообщении. Уточняется, что в этот перечень входят пляжи общего пользования, пляжи санаториев, летних оздоровительных учреждений, детских оздоровительных лагерей, баз отдыха, профилакториев, туристических стоянок.

Роспотребнадзор организовал мониторинг качества питьевой воды в зонах рекреации, воды поверхностных водоемов, морской воды, песка и гравия.

Как ранее сообщала «Фонтанка», в Петербурге пригодных для купания пляжей не нашлось.

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Комментарии (4)

BaGira
У Питера есть и море (залив) и куча озёр рядом с городом. И купаться нигде нельзя?! И каждый год роспотреб констатирует факт - нельзя. Так сделайте ну хоть что-нибудь, чтобы было можно!!!!
Набеглов
Перевожу контекст Роспозора: свой отпуск вы должны обязательно провести в Крыму или Краснодарском крае.
Ни в коем случае не в Турции, Болгарии или Египте.

упд. Про Крым который погряз в фекалях особенно доставило.
Alex000
Мне всегда нравится биполярочка в виде двух размещённых рядом знаков:
- "Место для купания"
- "Купание запрещено"
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