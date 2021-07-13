УЕФА открыл дело против футбольной ассоциации Англии после финала Евро-2020 из-за буйства местных фанатов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении федерации футбола Англии. Причиной стали многочисленные нарушения во время проведения финала Евро-2020 в Лондоне.
УЕФА выдвинул следующие обвинения: один из зрителей выбежал на поле, английские фанаты бросали на поле предметы, освистали гимн Италии и жгли фейеры.
Отдельно инспектор УЕФА по этике и дисциплине проведёт расследование событий с участием местных болельщиков, которые произошли на стадионе и вокруг него.
Незадолго до начала встречи перед стадионом «Уэмбли» произошла жуткая давка. Около ста фанатов англичан прорвались через ограждения и пробрались на трибуны без билетов. Вокруг стадиона наблюдались стычки с полицией. После финала в ходе беспорядков пострадали 19 полицейских.
Напомним, сборная Италии обыграла Англию в финале Евро-2020 (1:1, 3:2 по пенальти).