Незадолго до начала встречи перед стадионом «Уэмбли» произошла жуткая давка.

Через несколько минут в Лондоне начнётся финальный матч Евро-2020 между сборными Италии и Англии.

Как передаёт вечером 11 июля Baza, около ста фанатов англичан прорвались через ограждения и пробрались без билетов. Вокруг стадиона наблюдались стычки с полицией.



Видео происходящего в столице Великобритании также публикуют местные СМИ и соцсети.