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Шёл народ на футбол. Перед финалом Евро-2020 на стадионе «Уэмбли» произошла давка

Через несколько минут в Лондоне начнётся финальный матч Евро-2020 между сборными Италии и Англии.

Незадолго до начала встречи перед стадионом «Уэмбли» произошла жуткая давка.

Как передаёт вечером 11 июля Baza, около ста фанатов англичан прорвались через ограждения и пробрались без билетов. Вокруг стадиона наблюдались стычки с полицией.

Видео происходящего в столице Великобритании также публикуют местные СМИ и соцсети.

О возможных пострадавших и задержанных пока не сообщается.

Ранее «Фонтанка» писала, как за день до матча английские фанаты попытались разбудить игроков сборной Италии, устроив фейерверк перед их гостиницей.

Матч Англия — Италия начнётся 11 июля в 22.00 по московскому времени.

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Комментарии (2)

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.... что скажут на это отметившиеся в --- «Что меня бесит»: стюардесса — о пассажирах в алкогольной коме, изменах в туалете и орущих детях ?)))
266081655
Футбольное безумие.... Явление массовой культуры....
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