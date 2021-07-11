Через несколько минут в Лондоне начнётся финальный матч Евро-2020 между сборными Италии и Англии.
Незадолго до начала встречи перед стадионом «Уэмбли» произошла жуткая давка.
Как передаёт вечером 11 июля Baza, около ста фанатов англичан прорвались через ограждения и пробрались без билетов. Вокруг стадиона наблюдались стычки с полицией.
Видео происходящего в столице Великобритании также публикуют местные СМИ и соцсети.
О возможных пострадавших и задержанных пока не сообщается.
Ранее «Фонтанка» писала, как за день до матча английские фанаты попытались разбудить игроков сборной Италии, устроив фейерверк перед их гостиницей.
Матч Англия — Италия начнётся 11 июля в 22.00 по московскому времени.