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Английские фанаты попытались разбудить сборную Италии перед финалом Евро-2020

Английские болельщики устроили фейерверк под окнами спящих футболистов сборной Италии

Неприятный инцидент произошел в Лондоне минувшей ночью у отеля, где остановилась сборная Италии перед финалом чемпионата Европы по футболу. Как пишет 11 июля The Sun, английские фанаты попытались разбудить итальянских футболистов.

Для этого они устроили фейерверк под окнами у игроков в 02:30 по местному времени. Тем не менее разбудить спортсменов не получилось, так как их номера оказались звукоизолированы.

Напомним, в воскресенье 11 июля в Лондоне пройдёт финал Евро-2020, в котором встретятся сборные Англии и Италии. Начало в 22:00 по московскому времени.

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Комментарии (5)

260695091
всё против итальяшек
Nazariuss
Уродами были-уродами и остаются. Для бритосов как на войне :
все средства хороши. Только еще в 16-м году они битву проиграли, когда дергали от 200 россиян в количестве 1000 человек в Марселе. Совсем память короткая. Как там говорили : самые отпетые хулиганы фанаты ? ) Марсель -свидетель )..Датчан выкинули посредством липового пеналя и второго мяча на поле. Министр транспорта Англии заявил, что итальянцы прибывшие на финал, будут не допущены на стадион
во избежании якобы безопастности в борьбе с ковидом, а по сути, чтобы вообще итальянцев не было из болельщиков на финале.
Теперь перед финалом футболистам не дают спокойно выспаться накануне. И все с это с попустительства местных полисменов,
которые по идее, в каталажки должны были загнать этих фанатов
дабы совсем мнение о себе ниже канализации не опустить.
Вместо этого продолжают заниматься гнусными подлянками
накануне финала. Ничего, карма в финале настигнет их
за все то г., где они успели наследить. Forza, Италия ! Ждем титул !
GusevOd
А что, сборную наглосаксов еще не дисквалифицировали после "лазерного шоу" по вратарю ?
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