Английские фанаты попытались разбудить сборную Италии перед финалом Евро-2020

Неприятный инцидент произошел в Лондоне минувшей ночью у отеля, где остановилась сборная Италии перед финалом чемпионата Европы по футболу. Как пишет 11 июля The Sun, английские фанаты попытались разбудить итальянских футболистов.



Для этого они устроили фейерверк под окнами у игроков в 02:30 по местному времени. Тем не менее разбудить спортсменов не получилось, так как их номера оказались звукоизолированы.



Напомним, в воскресенье 11 июля в Лондоне пройдёт финал Евро-2020, в котором встретятся сборные Англии и Италии. Начало в 22:00 по московскому времени.

