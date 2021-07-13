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«Почта России» не пустит в офисы непривитых сотрудников без антител

В офисе «Почты России» одновременно смогут находиться не более 10% сотрудников и все они должны быть вакцинированы

«Почта России» изменила режим прохода в служебные помещения компании и разрешила посещать офисы своей штаб-квартиры не более 10% сотрудников одновременно. При этом попасть туда смогут лишь работники, имеющие прививку от коронавируса или антитела.

Как сообщает 13 июля «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя «Почты России», право находиться на работе в офисе сотруднику даст один из трёх документов: сертификат о вакцинации как минимум одним компонентом прививки от COVID-19, QR-код о перенесённом заболевании или справка о наличии антител сроком действия не более трёх месяцев.

Какая доля сотрудников имеет прививку от коронавируса на сегодняшний день, в компании не уточнили.

Напомним, что в ряде регионов России введена обязательная вакцинация для определённых профессий. Самые суровые антиковидные меры, в свою очередь, действуют в Республике Тыва — там из-за роста заболеваемости коронавирусом по выходным не будет работать общественный транспорт.

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Комментарии (7)

266081655
А может имелось в виду тело из антиматерии - антитело?
266081655
Так и вижу начальника, орущего: "Где твои антитела, сволочь?"...
RemyMartin
А антитело сотрудника пустит?
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