«Почта России» не пустит в офисы непривитых сотрудников без антител

«Почта России» изменила режим прохода в служебные помещения компании и разрешила посещать офисы своей штаб-квартиры не более 10% сотрудников одновременно. При этом попасть туда смогут лишь работники, имеющие прививку от коронавируса или антитела.



Как сообщает 13 июля «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя «Почты России», право находиться на работе в офисе сотруднику даст один из трёх документов: сертификат о вакцинации как минимум одним компонентом прививки от COVID-19, QR-код о перенесённом заболевании или справка о наличии антител сроком действия не более трёх месяцев.

