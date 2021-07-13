В Туве из-за коронавируса по выходным не будет работать общественный транспорт

Власти Тувы ввели новые ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом — в частности, теперь по выходным в республике не будет работать общественный транспорт.
Как сообщается 13 июля на официальном сайте правительства Республики Тыва, такое решение принял местный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Также все рестораны и кафе в регионе будут работать только навынос и доставку, а брачные церемонии в ЗАГСах временно приостанавливаются. Кроме этого, для посетителей полностью закрывается скульптурный комплекс «Центр Азии».
По информации регионального Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Туве было выявлено 170 новых случаев коронавируса.
Отметим, что в республике уже действует требование перевести на удалённую работу всех беременных, пенсионеров и граждан с хроническими заболеваниями. Помимо этого, в Туве приостановлена работа детских игровых комнат, компьютерных залов и аттракционов. Учреждения культуры могут работать при условии заполняемости не более