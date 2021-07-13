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В Туве из-за коронавируса по выходным не будет работать общественный транспорт

Новые антиковидные ограничения ввели власти Республики Тыва

Власти Тувы ввели новые ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом — в частности, теперь по выходным в республике не будет работать общественный транспорт.

Как сообщается 13 июля на официальном сайте правительства Республики Тыва, такое решение принял местный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Также все рестораны и кафе в регионе будут работать только навынос и доставку, а брачные церемонии в ЗАГСах временно приостанавливаются. Кроме этого, для посетителей полностью закрывается скульптурный комплекс «Центр Азии».

По информации регионального Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Туве было выявлено 170 новых случаев коронавируса.

Отметим, что в республике уже действует требование перевести на удалённую работу всех беременных, пенсионеров и граждан с хроническими заболеваниями. Помимо этого, в Туве приостановлена работа детских игровых комнат, компьютерных залов и аттракционов. Учреждения культуры могут работать при условии заполняемости не более 50 % посадочных мест.

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Комментарии (3)

155296642
Как-то странно через раз ТУва через раз Тыва.
По ТЫве на стопкоронавирус другие цифры
тов
Вот это правильно.

Остановить общественный транспорт во всех городах россии!
Alex000
Фига себе, там был общественный транспорт???!!! 0_o
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