В Туве из-за коронавируса по выходным не будет работать общественный транспорт

Власти Тувы ввели новые ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом — в частности, теперь по выходным в республике не будет работать общественный транспорт.



Как сообщается 13 июля на официальном сайте правительства Республики Тыва, такое решение принял местный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



Также все рестораны и кафе в регионе будут работать только навынос и доставку, а брачные церемонии в ЗАГСах временно приостанавливаются. Кроме этого, для посетителей полностью закрывается скульптурный комплекс «Центр Азии».

