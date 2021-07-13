В детской больнице на Авангардной СК нашёл небезопасные услуги. Для подростка с родинками они закончились ожогами

Плановая процедура в детской городской больнице № 1, во время которой травмирован 17-летний юноша, легла в основу уголовного дела. Об этом 13 июля сообщает прокуратура Петербурга.



«Установлено, что 6 июля текущего года несовершеннолетнему при выполнении плановой операции оказаны медицинские услуги, не отвечающие требованиям безопасности, которые повлекли причинение вреда его здоровью», — говорится в релизе ведомства.

Дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (часть 1 статьи 238 УК), возбуждено Следственным комитетом, куда ушли материалы прокурорской проверки.