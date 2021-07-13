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В детской больнице на Авангардной СК нашёл небезопасные услуги. Для подростка с родинками они закончились ожогами

В Петербурге возбудили уголовное дело из-за ожогов у подростка во время операции

Плановая процедура в детской городской больнице № 1, во время которой травмирован 17-летний юноша, легла в основу уголовного дела. Об этом 13 июля сообщает прокуратура Петербурга.

«Установлено, что 6 июля текущего года несовершеннолетнему при выполнении плановой операции оказаны медицинские услуги, не отвечающие требованиям безопасности, которые повлекли причинение вреда его здоровью», — говорится в релизе ведомства.

Дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (часть 1 статьи 238 УК), возбуждено Следственным комитетом, куда ушли материалы прокурорской проверки.

Накануне стало известно, что 17-летний пациент Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий (детская больница № 1 на Авангардной улице) получил серьёзные ожоги во время процедуры с применением электрохирургического скальпеля. Юноше удаляли пупочную грыжу и два невуса (родинки) — на лбу и на затылке.

В больнице «Фонтанке» сообщили, что в медцентре собрали специальную комиссию, чтобы выяснить причины произошедшего. В том числе проверяют антисептики и оборудование.

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