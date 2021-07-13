Минтранс: Число полётов над Россией за год выросло в полтора раза

Интенсивность использования воздушного пространства РФ российскими и зарубежными авиакомпаниями в июне 2021 года выросла на 76% в сравнении с показателем за тот же месяц прошлого года. В общей сложности за указанный период было обслужено 164,7 тысячи полётов. Об этом со ссылкой на данные Минтранса 13 июля сообщает «Интерфакс».



Как уточнили в ведомстве, на международных воздушных линиях в июне этого года было выполнено вдвое больше полётов, чем в 2020 — 42,4 тысячи. Число внутренних полётов возросло год к году на 61% — до 122,3 тысяч.

