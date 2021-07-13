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Минтранс: Число полётов над Россией за год выросло в полтора раза

В июне над территорией РФ было выполнено более 164 тысяч полётов

Интенсивность использования воздушного пространства РФ российскими и зарубежными авиакомпаниями в июне 2021 года выросла на 76% в сравнении с показателем за тот же месяц прошлого года. В общей сложности за указанный период было обслужено 164,7 тысячи полётов. Об этом со ссылкой на данные Минтранса 13 июля сообщает «Интерфакс».

Как уточнили в ведомстве, на международных воздушных линиях в июне этого года было выполнено вдвое больше полётов, чем в 2020 — 42,4 тысячи. Число внутренних полётов возросло год к году на 61% — до 122,3 тысяч.

В целом с января по июнь 2021 года российские авиадиспетчеры обслужили 704 тыс. полётов (+20%). Число внутренних полётов увеличилось на 39% и составило 508,5 тысячи.

Динамику показателей интенсивности использования воздушного пространства РФ к «доковидному» 2019 году в Минтрансе не привели.

Ранее «Фонтанка» писала, что неделю назад Росавиация выдала российским авиакомпаниям допуск на полёты сразу в несколько стран, преимущественно интересных туристам.

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Комментарии (7)

265947515
Хорошо Аэрофлоту, роялти ему перепадают, а нам что больше, что меньше, все равно.
BobCat2
В 2019 году было 840,9 тыс. Итого снижение относительно "доковидного" года на те же 20%... Так что пока рано радоваться.
efela
Идиоты. Это не в этом году выросло, это в прошлом никто не летал в июне.
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