Встали на крыло. Росавиация выдала допуски на Кипр, Кубу, в Египет, Хорватию и ряд других стран

Росавиация выдала очередные допуски на осуществление регулярных и чартерных международных рейсов из России. В частности, перевозчики вновь получили допуски на Египет, однако пока только в Каир.



Как сообщает 6 июля Ассоциация туроператоров, три авиакомпании получили допуски на регулярные рейсы в Албанию. Большое количество допусков выдано перевозчикам на рейсы в столицу Египта и на Кипр. В числе других стран также значатся Финляндия, Сербия, Хорватия, Черногория, Иордания, Марокко, Куба и ряд государств бывшего СССР.

