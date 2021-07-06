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Встали на крыло. Росавиация выдала допуски на Кипр, Кубу, в Египет, Хорватию и ряд других стран

Очередные допуски на международные рейсы выдала Росавиация

Росавиация выдала очередные допуски на осуществление регулярных и чартерных международных рейсов из России. В частности, перевозчики вновь получили допуски на Египет, однако пока только в Каир.

Как сообщает 6 июля Ассоциация туроператоров, три авиакомпании получили допуски на регулярные рейсы в Албанию. Большое количество допусков выдано перевозчикам на рейсы в столицу Египта и на Кипр. В числе других стран также значатся Финляндия, Сербия, Хорватия, Черногория, Иордания, Марокко, Куба и ряд государств бывшего СССР.

В свою очередь, допуски на чартерные рейсы выданы в Болгарию (Бургас) и Испанию (Барселона и Пальма-де-Майорка).

В то же время в Ассоциации туроператоров напомнили, что решение о выдаче данных допусков не является постановлением о возобновлении полётов по международным маршрутам, указанным в приказе Росавиации. Допуск — это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полётов, уточняется в сообщении.

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