Полиция закрыла новое дело о пропаганде наркотиков в песнях Моргенштерна

Адвокат Сергей Жорин заявил 13 июля, что полиция не нашла пропаганду наркотиков в четырех песнях рэпера Алишера Моргенштерна.



«Было возбуждено дело об административном правонарушении еще по четырем песням. Было проведено расследование, экспертизы и так далее, которые установили, что в действиях Моргенштерна нет состава правонарушения. После этого дело было закрыто», — приводит слова Жорина РИА Новости.



По информации ТАСС, речь идет о композициях Smoke, «Виски на завтрак», «Красное вино фристайл» и «Я курю траву».

