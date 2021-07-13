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Полиция закрыла новое дело о пропаганде наркотиков в песнях Моргенштерна

Административное расследование о пропаганде наркотиков в песнях Алишера Моргенштерна прекращено. Экспертиза не выявила состава преступления.

Адвокат Сергей Жорин заявил 13 июля, что полиция не нашла пропаганду наркотиков в четырех песнях рэпера Алишера Моргенштерна.

«Было возбуждено дело об административном правонарушении еще по четырем песням. Было проведено расследование, экспертизы и так далее, которые установили, что в действиях Моргенштерна нет состава правонарушения. После этого дело было закрыто», — приводит слова Жорина РИА Новости.

По информации ТАСС, речь идет о композициях Smoke, «Виски на завтрак», «Красное вино фристайл» и «Я курю траву».

Ранее «Фонтанка» писала, что в начале июня суд в Москве признал рэпера Моргенштерна виновным в пропаганде наркотиков в своих песнях и клипах. Исполнителя оштрафовали на 100 тысяч рублей.

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