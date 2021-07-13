Ограждение проезжей части пало жертвой ДТП в Невском районе Петербурга днем 13 июля. Таран засняли камеры видеонаблюдения.
Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Владимир, на пересечении Ивановской улицы с улицей Седова легковой автомобиль Volvo сломал несколько секций металлического ограждения проезжей части. На видео, имеющемся в распоряжении «Фонтанки», видно, что «Вольво» ехал по Ивановской вслед за еще одной черной легковой, и когда та притормозила на перекрестке перед поворотом направо, водитель заскочил на поребрик и снес ограждение, но не задел другую машину.
Из-за аварии движение на Ивановской улице оказалось затруднено. По данным «Яндекс.Пробок», затор собрался от Володарского моста.
Сегодня водители в Петербурге питают особую слабость к препятствиям. На Выборгском шоссе маршрутка забодала фонарный столб, а на Садовой улице Ford въехал в арку РНБ.