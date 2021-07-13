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Как проехать в библиотеку. В Петербурге маршрутку увело в столб, а «Форд» — в арку РНБ

На Выборгском шоссе образовалась пробка из-за ДТП с автобусом

Несколько раз за день 13 июля в Петербурге автомобили врезались в препятствия: дома, ограждения, столбы.

На Выборгском шоссе сохраняется пробка длиной почти 3 километра из-за вставшего поперёк дороги автобуса. У поворота на улицу Шишкина маршрутка «дала угла» и сломала столб, рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

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На перекрёстке улиц Ивановской и Седова «Вольво» сломала ограждение.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
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А утром на Садовой улице, 18, столкнулись два легковых автомобиля, и один из них отлетел аккурат в арку дома, где расположена Российская Национальная библиотека. Повреждены ворота, пишут в «ДТП и ЧП».

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Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

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