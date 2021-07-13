Несколько раз за день 13 июля в Петербурге автомобили врезались в препятствия: дома, ограждения, столбы.
На Выборгском шоссе сохраняется пробка длиной почти 3 километра из-за вставшего поперёк дороги автобуса. У поворота на улицу Шишкина маршрутка «дала угла» и сломала столб, рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
На перекрёстке улиц Ивановской и Седова «Вольво» сломала ограждение.
А утром на Садовой улице, 18, столкнулись два легковых автомобиля, и один из них отлетел аккурат в арку дома, где расположена Российская Национальная библиотека. Повреждены ворота, пишут в «ДТП и ЧП».