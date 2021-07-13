Российские пользователи сервисов банка «Тинькофф» столкнулись с трудностями днём 13 июля. Это следует из данных сайта Downdetector и из многочисленных сообщений в соцсетях.
К 14:00 было зафиксировало около тысячи отчётов о сбоях в приложении банка. Около 63% пользователей, заявивших о проблемах, пожаловались на сложности с входом в систему, 23% — на сбой всех сервисов банка, а 14% — на проблемы с денежными переводами.
В официальном аккаунте «Тинькофф» в Twitter пользователям отвечают, что всё штатно, в поддержке — о проблеме технического характера.
Пользователи приложения банка «Тинькофф» массово сообщают о сбоях
Downdetector зафиксировал около тысячи сообщений о сбоях в приложении банка «Тинькофф»
Российские пользователи сервисов банка «Тинькофф» столкнулись с трудностями днём 13 июля. Это следует из данных сайта Downdetector и из многочисленных сообщений в соцсетях.