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Пользователи приложения банка «Тинькофф» массово сообщают о сбоях

Downdetector зафиксировал около тысячи сообщений о сбоях в приложении банка «Тинькофф»

Российские пользователи сервисов банка «Тинькофф» столкнулись с трудностями днём 13 июля. Это следует из данных сайта Downdetector и из многочисленных сообщений в соцсетях.

К 14:00 было зафиксировало около тысячи отчётов о сбоях в приложении банка. Около 63% пользователей, заявивших о проблемах, пожаловались на сложности с входом в систему, 23% — на сбой всех сервисов банка, а 14% — на проблемы с денежными переводами.

В официальном аккаунте «Тинькофф» в Twitter пользователям отвечают, что всё штатно, в поддержке — о проблеме технического характера.

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Комментарии (7)

Nafanka
Тинькофф такой же отстойный банк как и Сбер... только меньше... но врут про охрененную "цифровизацию" одинаково! Всё переложили на клиентов - клиент всё САМ заполняет эти километровые счета, БИКи, ОГРНы и прочую туфту - ошибётся (ну не каждый день это делает, у него СВОЯ работа есть, которую он ни на кого не перевешивает) - так сам себе страшный Буратино! И зачем такая туча этих клоунов с охрененными зарплатами за НАШ счёт (%% по кредитам, комиссии (за перевод, за "обслуживание" счёта, карты, за то, за сё), пени и т.д и т.п), когда в Сберкассах (единственном банке СССР) всё прекрасно выполняли сами возрастные тёти с образованием... 10 классов, без всяких там ВУЗов по мЭнеджменту, экономике, банковскому делу, социологии, маркетингу, MBA и прочей лабуды?!
Hans-Christian
Уверен, всё оперативно исправят.
Отличный банк, отличное приложение. Долгое время оплачивал ЖКХ через Сбербанк с 1% комиссии, сейчас пользуюсь Тинькофф, оплачиваю без комиссии.
1% в масштабах страны - очень большие деньги. Интересно, кому они достаются? Я в этом участвовать не собираюсь больше.
265984735
Сектанты должны страдать. Но главное ещё впереди.
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