Пользователи приложения банка «Тинькофф» массово сообщают о сбоях

Тинькофф такой же отстойный банк как и Сбер... только меньше... но врут про охрененную "цифровизацию" одинаково! Всё переложили на клиентов - клиент всё САМ заполняет эти километровые счета, БИКи, ОГРНы и прочую туфту - ошибётся (ну не каждый день это делает, у него СВОЯ работа есть, которую он ни на кого не перевешивает) - так сам себе страшный Буратино! И зачем такая туча этих клоунов с охрененными зарплатами за НАШ счёт (%% по кредитам, комиссии (за перевод, за "обслуживание" счёта, карты, за то, за сё), пени и т.д и т.п), когда в Сберкассах (единственном банке СССР) всё прекрасно выполняли сами возрастные тёти с образованием... 10 классов, без всяких там ВУЗов по мЭнеджменту, экономике, банковскому делу, социологии, маркетингу, MBA и прочей лабуды?!