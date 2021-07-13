«Ночью не есть, больше 75 не собираться». «Фонтанка» публикует список актуальных ограничений

Как работают рестораны
— Работа заведений общественного питания прекращается с 2:00 до 6:00 утра, за исключением обслуживания навынос, доставки в номера гостиниц, на дом и деятельности производственных столовых.
— Приостанавливается проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в объектах общественного питания
— Запрещена работа фуд-кортов и фуд-плейсов, за исключением тех, что расположены на территории вокзалов, аэропорта, заправок. Работать навынос нельзя, на доставку — можно.
— Запрещена работа специализированных кальянных, а также продажа и употребление кальянов в иных заведениях.
Какие ограничения действуют для торговли и ТЦ
— Приостановлена работа детских комнат в ресторанах и кафе.
— В торговых центрах запрещена работа детских комнат, объектов развлечения и досуга, а также торговля и оказание услуг на островных павильонах.
Какие развлечения запрещены
— Запрещается доступ посетителей в аквапарки и на аттракционы.
Как будут проходить массовые, культурные и спортивные мероприятия?
— Запрещается проведение любых массовых мероприятий численностью свыше 75 человек. Это ограничение не затронет культурные и зрелищные мероприятия, проводимые в театрах, концертных залах, цирке и кинотеатрах по согласованию с комитетом по культуре, а также спортивные и физкультурные мероприятия, проводимые по согласованию с комитетом по физической культуре и спорту.
— Спортивные и физкультурные мероприятия должны проводиться без зрителей.
— Спортсмены, тренеры, судьи и иные лица, обеспечивающие проведение спортивных и физкультурных мероприятий, должны иметь либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 3 дня до дня проведения мероприятия, либо сертификат о вакцинации.
— Максимальная заполняемость театров и концертных залов может составлять 75%, в цирках и кинозалах — 50%.
— Максимальное число зрителей на культурных и зрелищных мероприятий в театрах, цирках и концертных залах может составить 1 500 человек.
Какие ограничения действуют для водного транспорта?
— Наполняемость судов, осуществляющих пассажирские перевозки внутренним водным транспортом, не должна превышать 50% от количества пассажирских мест, на них не должны проводиться зрелищно-развлекательные мероприятия. Пассажиры должны находиться на своих местах.
Какие ограничения введены для граждан?
— Действует обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями (перечень установлен комитетом по здравоохранению). Исключение составляют педагоги, работники здравоохранения, транспорта, торговли, а также сотрудники, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организации.
— Всем остальным из категории 65+ дом можно покидать только для обращения за медицинской помощью, похода в ближайший магазин, выноса мусора, выгула домашних животных, прогулки и занятий спортом.
— Горожане по-прежнему должны соблюдать масочный режим на транспорте и в помещениях организаций.
— Торжественная регистрация брака допускается при условии одновременного нахождения в помещении не более 40 человек (без учета сотрудников ЗАГС).
Что должны сделать работодатели?
— До 15 августа необходимо обеспечить уровень вакцинации от коронавирусной инфекции сотрудников исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, государственных учреждений и государственных унитарных предприятий Петербурга, при котором наличие антител к коронавирусной инфекции будет у 65% указанных лиц.
— Вузам рекомендовано обеспечить проведение мероприятий по стимулированию вакцинации среди студентов и курсантов.
— Бизнесу рекомендовано привить 60% персонала. Компании, которые сделают это, могу получить специальный QR-код.