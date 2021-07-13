«Ночью не есть, больше 75 не собираться». «Фонтанка» публикует список актуальных ограничений

— Работа заведений общественного питания прекращается с 2:00 до 6:00 утра, за исключением обслуживания навынос, доставки в номера гостиниц, на дом и деятельности производственных столовых.



— Приостанавливается проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в объектах общественного питания



— Запрещена работа фуд-кортов и фуд-плейсов, за исключением тех, что расположены на территории вокзалов, аэропорта, заправок. Работать навынос нельзя, на доставку — можно.



— Запрещена работа специализированных кальянных, а также продажа и употребление кальянов в иных заведениях.

