FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+30°C/Завтра: +29
74.63р88.61р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз

«Ночью не есть, больше 75 не собираться». «Фонтанка» публикует список актуальных ограничений

0
Печать

«Ночью не есть, больше 75 не собираться». «Фонтанка» публикует список актуальных ограничений

Что запрещено в Петербурге до середины августа

С 13 июля в Петербурге вступили в силу новые коронавирусные правила. Ужесточение стало третьим по счету с начала третьей волны. Ограничения действуют до 16 августа. Хотя власти Северной столицы утверждают, что пик уже пройден и число госпитализаций снижается, официальная статистика новых выявленных случаев продолжает расти.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
1

Как работают рестораны

— Работа заведений общественного питания прекращается с 2:00 до 6:00 утра, за исключением обслуживания навынос, доставки в номера гостиниц, на дом и деятельности производственных столовых.

— Приостанавливается проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в объектах общественного питания

— Запрещена работа фуд-кортов и фуд-плейсов, за исключением тех, что расположены на территории вокзалов, аэропорта, заправок. Работать навынос нельзя, на доставку — можно.

— Запрещена работа специализированных кальянных, а также продажа и употребление кальянов в иных заведениях.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться
2

Какие ограничения действуют для торговли и ТЦ

— Приостановлена работа детских комнат в ресторанах и кафе.

— В торговых центрах запрещена работа детских комнат, объектов развлечения и досуга, а также торговля и оказание услуг на островных павильонах.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться
3

Какие развлечения запрещены

— Запрещается доступ посетителей в аквапарки и на аттракционы.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться
4

Как будут проходить массовые, культурные и спортивные мероприятия?

— Запрещается проведение любых массовых мероприятий численностью свыше 75 человек. Это ограничение не затронет культурные и зрелищные мероприятия, проводимые в театрах, концертных залах, цирке и кинотеатрах по согласованию с комитетом по культуре, а также спортивные и физкультурные мероприятия, проводимые по согласованию с комитетом по физической культуре и спорту.

— Спортивные и физкультурные мероприятия должны проводиться без зрителей.

— Спортсмены, тренеры, судьи и иные лица, обеспечивающие проведение спортивных и физкультурных мероприятий, должны иметь либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 3 дня до дня проведения мероприятия, либо сертификат о вакцинации.

— Максимальная заполняемость театров и концертных залов может составлять 75%, в цирках и кинозалах — 50%.

— Максимальное число зрителей на культурных и зрелищных мероприятий в театрах, цирках и концертных залах может составить 1 500 человек.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться
5

Какие ограничения действуют для водного транспорта?

— Наполняемость судов, осуществляющих пассажирские перевозки внутренним водным транспортом, не должна превышать 50% от количества пассажирских мест, на них не должны проводиться зрелищно-развлекательные мероприятия. Пассажиры должны находиться на своих местах.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться
6

Какие ограничения введены для граждан?

— Действует обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями (перечень установлен комитетом по здравоохранению). Исключение составляют педагоги, работники здравоохранения, транспорта, торговли, а также сотрудники, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организации.

— Всем остальным из категории 65+ дом можно покидать только для обращения за медицинской помощью, похода в ближайший магазин, выноса мусора, выгула домашних животных, прогулки и занятий спортом.

— Горожане по-прежнему должны соблюдать масочный режим на транспорте и в помещениях организаций.

— Торжественная регистрация брака допускается при условии одновременного нахождения в помещении не более 40 человек (без учета сотрудников ЗАГС).

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться
7

Что должны сделать работодатели?

— До 15 августа необходимо обеспечить уровень вакцинации от коронавирусной инфекции сотрудников исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, государственных учреждений и государственных унитарных предприятий Петербурга, при котором наличие антител к коронавирусной инфекции будет у 65% указанных лиц.

— Вузам рекомендовано обеспечить проведение мероприятий по стимулированию вакцинации среди студентов и курсантов.

— Бизнесу рекомендовано привить 60% персонала. Компании, которые сделают это, могу получить специальный QR-код.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться
© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний