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Новосибирская полиция отказалась платить многодетной матери за дверь, которую по ошибке штурмовал ОМОН

Жительница Новосибирска не добилась компенсации за выбитую ОМОН дверь

Полиция Новосибирска отказалась возмещать ущерб многодетной матери за дверь, которую в апреле при помощи болгарки вскрыл ОМОН. Об этом 13 июля пишет портал НГС.

Инцидент произошёл в апреле. Тогда силовики вломились в квартиру в поисках женщины, которая проживала по данному адресу около семи лет назад. Ту, кого искали, не нашли. В результате операции никто не пострадал, если не считать двери — у неё болгаркой выпилили запорный механизм. Многодетная мать в тот же день вынуждена была поставить новую дверь за свои деньги. Расходы ей так и не компенсировали.

«Дверь я восстановила за свой счет в день происшествия, поскольку дети дома, и квартиру невозможно оставить без двери. Претензия была составлена адвокатом, приложены все необходимые документы, все чеки, все договоры и отправлены в МВД Новосибирска. Материальный ущерб составил около 27 тысяч рублей. Хотя ущерб был больше, дверь поставили ту, которая была в наличии. Она проще и дешевле, чем была у меня», — рассказала Светлана Понкратьева.

На претензию, посланную в МВД по Новосибирску, пришел ответ о том, что сотрудники МВД дверь не вскрывали и не повреждали. При этом ранее журналистам в управлении официально подтверждали факт силового входа в жилище и обещали всё компенсировать.

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Комментарии (23)

кdивое_зеdкало
…давно бы уже договорились с гундяем и выкупили дар телепортироваться и проходить сквозь стены!
Laska77
нормально так: сидишь утречком , пьешь кофеек, никого не трогаешь, а тебе бац и "с ноги " дверь сносят; упс! сорри, ошиблись, не та квартира, пойдем дальше искать. Точно: ни совести , ни чести у наших правоохранителей, не женщина должна за ними бегать и искать кто дверь ей возместит, а сами с извинениями и лучше чем была поставить. Мечтаю?, но.. так должно быть
Xrundel
Самое забавное ,что МВД может быть юридически и право, если верно сообщается что дверь выламывал ОМОН, то претензии должны быть направлены в Росгвардию
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