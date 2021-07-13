Новосибирская полиция отказалась платить многодетной матери за дверь, которую по ошибке штурмовал ОМОН

Инцидент произошёл в апреле. Тогда силовики вломились в квартиру в поисках женщины, которая проживала по данному адресу около семи лет назад. Ту, кого искали, не нашли. В результате операции никто не пострадал, если не считать двери — у неё болгаркой выпилили запорный механизм. Многодетная мать в тот же день вынуждена была поставить новую дверь за свои деньги. Расходы ей так и не компенсировали.

«Дверь я восстановила за свой счет в день происшествия, поскольку дети дома, и квартиру невозможно оставить без двери. Претензия была составлена адвокатом, приложены все необходимые документы, все чеки, все договоры и отправлены в МВД Новосибирска. Материальный ущерб составил около 27 тысяч рублей. Хотя ущерб был больше, дверь поставили ту, которая была в наличии. Она проще и дешевле, чем была у меня», — рассказала Светлана Понкратьева.



На претензию, посланную в МВД по Новосибирску, пришел ответ о том, что сотрудники МВД дверь не вскрывали и не повреждали. При этом ранее журналистам в управлении официально подтверждали факт силового входа в жилище и обещали всё компенсировать.

