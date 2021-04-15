Следователи СУ СК по Алтайскому краю проверят информацию о том, что ОМОН по ошибке взломал дверь в квартиру местной жительницы. Об этом 15 апреля сообщили РИА Новости в управлении.

Об инциденте, случившемся вчера утром, рассказала газета «Наш город Заринск» в Instagram. По данным издания, около 7 часов утра в квартире Светланы раздался звонок. С лестничной клетки объявили: «Полиция! Открывайте! Обыск будет», а на просьбу назвать организацию ответили: «Вам зачем?». Женщина позвонила в дежурную часть. За дверью тем временем настаивали, чтобы им немедленно открыли.