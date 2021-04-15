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Силовики пришли с обыском к жительнице Алтая и болгаркой пробили вход. Но ошиблись дверью

В Заринске женщина осталась без двери после визита силовиков

Следователи СУ СК по Алтайскому краю проверят информацию о том, что ОМОН по ошибке взломал дверь в квартиру местной жительницы. Об этом 15 апреля сообщили РИА Новости в управлении.

Об инциденте, случившемся вчера утром, рассказала газета «Наш город Заринск» в Instagram. По данным издания, около 7 часов утра в квартире Светланы раздался звонок. С лестничной клетки объявили: «Полиция! Открывайте! Обыск будет», а на просьбу назвать организацию ответили: «Вам зачем?». Женщина позвонила в дежурную часть. За дверью тем временем настаивали, чтобы им немедленно открыли.

В квартире вместе со Светланой были её 16-летний сын и 9-летняя дочь, девочка начала плакать. Пока полиция ехала на место, сотрудники ОМОН из другого региона срезали болгаркой дверь и ворвались в квартиру. Чуть позже выяснилось, что ордер на обыск был выдан по данному адресу, но на имя женщины, которая переехала семь лет назад. Силовики ретировались, оставив женщину с детьми без двери.

Полицейские взяли объяснение со Светы, составили протокол осмотра и пообещали, что компенсируют установку новой двери, отмечается в публикации.

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Комментарии (24)

Печенеги и половцы
При д урки.
Nationalverrater_2
тетке и дочкам повезло, что доппельгангеры их не отметелили.Так бы вычли из пенсии за амортизацию кувалды, болгарки, дубин и берцев
dragvs
Нацигвардия им. ВВПутина...
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