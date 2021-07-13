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Трассу «Кола» до конца июля сузят от Синявино до Ладожского моста

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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Дорожники в июле ограничат проезд по федеральной трассе «Кола» в Кировском районе Ленобласти. Там выполнят устройство слоев износа.

Как сообщает 13 июля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 19 по 28 июля на участке с 40-го по 51-й километр трассы, от Синявино до Ладожского моста, будет перекрыта одна полоса в направлении Петербурга. На свободной полосе на тот же срок ограничат скорость до 50 км/ч.

Работы выполнит АО «ВАД». Они будут вестись круглосуточно. Но сроки могут быть скорректированы с учетом погодных условий.

Сейчас на «Коле» устраняют колейность на участке с 12-го по 23-й километр во Всеволожском районе. До 18 июля там перекрыта одна полоса в направлении Петербурга.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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Комментарии (2)

Себастьян Цветков
Интересная нумерация... С 40 по 51 км, но от Синявино до Ладожского моста))))))
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