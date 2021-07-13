Дорожники в июле ограничат проезд по федеральной трассе «Кола» в Кировском районе Ленобласти. Там выполнят устройство слоев износа.

Как сообщает 13 июля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 19 по 28 июля на участке с 40-го по 51-й километр трассы, от Синявино до Ладожского моста, будет перекрыта одна полоса в направлении Петербурга. На свободной полосе на тот же срок ограничат скорость до 50 км/ч.

Работы выполнит АО «ВАД». Они будут вестись круглосуточно. Но сроки могут быть скорректированы с учетом погодных условий.