Стакан воды не подадут. Почему в петербургских судах изнывают от жажды и вдыхают зловоние

автор фото Артем Изофатов / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







Ждущие часами своего заседания адвокаты и участники процесса страдают от обезвоживания. Свои запасы быстро кончаются, и ни в одном суде Петербурга нет доступа к питью — ни платному, ни безвозмездному.

«Сижу никакая»

В коридоре городского суда на Бассейной улице шестой час в ожидании процесса коротает время одна из адвокатов.

«Очень душно. Нет возможности купить даже воды. Окна, которые народ открыл, пристав позакрывал. Не понимаю, почему бы не поставить автомат с продажей воды, кофемашину? В залах заседаний работают кондиционеры, но не в коридорах, где посетители ждут очереди. Хоть в обмороки от жары падайте. Сижу никакая», — делится она.



Коллега Ольга Ушакова передает из Октябрьского райсуда на Почтамтской:

«Жара +31. Жду два с половиной часа продления стражи. Нестерпимо воняет мочой и иными неприятными туалетными запахами. Во всем здании ни одного кулера с водой. В уборной нет ничего. Судебный департамент, интересно, деньги выделяет на бумагу, жидкое мыло? Может, и на унитазы нормальные выделял и раковины? Где это всё?»

Опрошенные «Фонтанкой» адвокаты подтверждают: засушливо и душно везде. Местами приставы перегибают палку, требуя даже оставить личную воду на входе или подозрительно относясь к бутылкам объемом более полулитра.

Библия норм

Снабженцем 22 районных судов выступает Управление судебного департамента в Санкт-Петербурге (УСД). С 2010 года объем закупок — под десять миллиардов. На вопрос «Почему кулеры не поставить?» неизбежно последует емкий и правдивый ответ:

— Не положено.

Без малого двадцать лет Судебный департамент при Верховном суде (СД) держит почти в неизменном виде тыловую «Библию» — сборник «временных норм обеспечения материально-техническими средствами зданий судов общей юрисдикции».



Свежая редакция сборника действует с февраля 2015 года, но в целом СД просто продлевает жизнь давно составленному ассортименту, воплощая постулат о постоянстве временного.

«Библия» эта, если упрощенно, напоминает игру-«ходилку». Ступать следует в строго определенной последовательности, и в финале вас ждет сюрприз.

Сборник состоит из семи тематических глав, расположенных по значимости — мебель, компьютерная техника, климатическое оборудование, технические средства защиты, автомобили, символы государственной власти, бытовая техника и инвентарь.

Грех очередности

В каждой главе дана детальная опись того, что следует закупать и в каком количестве. Например, районному суду положены максимум два ноутбука (почему-то с диагональю до 14 дюймов), остальные рабочие места необходимо оборудовать монитором и системным блоком.

По нормам Судебного департамента, управляющего годовым бюджетом 200 миллиардов рублей, суд общей юрисдикции должен обходиться тремя калькуляторами. Заказать дополнительно председатель в теории может, но практически — вряд ли. Калькуляторы, корзины для мусора, настенные часы, канцелярские наборы и другие не бесполезные на работе вещи перечислены в конце сборника. Их можно запросить у Москвы только в том случае, если все более значимые предметы у суда в наличии.



«Дождитесь, пока удовлетворят вашу заявку на автомобиль, а потом можно и зеркало в кабинете вешать. Нарушение очередности — грех», — объясняет «Фонтанке» сотрудник аппарата петербургского суда.

На самом дне длиннющей описи встречается кулер. Один аппарат — на весь суд. Место ему — в буфете для судей. Но и буфет отнесен к факультативным опциям. В абсолютном большинстве райсудов их нет, поэтому без воды остаются не только посетители. А кулер на этаже — это не вписанный в «Библию» снабженца нонсенс.

После ответа «Не положено» может последовать еще один, говорит сотрудник суда:

«Денег нет».

Их нет не только потому, продолжает он, что их нет:

«Нормы обеспечения не допускают форс-мажора, хоть +35 на улице при нерабочей вентиляции. Дополнительные заявки на закупку материально-технических средств — а это и туалетная бумага с жидким мылом тоже — направлять в течение года нельзя, живем по заранее составленному плану».

Здания судов общей юрисдикции поделены на три функциональные зоны — служебную (доступ для судей и работников аппарата суда), зону для арестантов и конвоя и общественную, в которую предусмотрен доступ посетителей.



При проектировании площадь суда определяют в зависимости от штатной численности судей (не менее 400 квадратных метров на судью), но нормы обеспечения обходят общественную зону, будто она функционирует сама по себе. Оснастить кондиционерами «арестантские» зоны и кабинеты судей — это можно. Вывести сплит-систему в коридор — нет. Плоды такой сегрегации заметны и в современном здании Санкт-Петербургского горсуда.

Регионы так же зависимы от норм. Примечателен ответ арбитражного суда Омской области летом 2018 года посетителям на жалобы на невыносимую жару, отсутствие кулеров и невозможность купить воду, один туалет на четыре этажа:

«С учетом жарких погодных условий температура в здании может повышаться, однако сотрудники проводят регулярное проветривание… В коридорах расположены диваны, на территории суда — беседки и лавочки… Мы действуем строго в соответствии с требованиями норм Судебного департамента».

В столичных судах — тоже засуха. Единственное исключение в феврале 2021 года сделал Бабушкинский суд Москвы для процесса над Алексеем Навальным по делу о клевете. У зала заседаний поставили кулер с водой, так как на входе у журналистов отбирали бутылки.



Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»