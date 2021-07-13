В Госдуму внесли законопроект о штрафах для гидов и экскурсоводов без аттестации

Как сообщается в тексте законопроекта, внесенного в Госдуму 13 июля, размер штрафа составит от 3 до 5 тысяч рублей.



Согласно документу, с 2024 года оказание услуг экскурсовода (гида) или гида-переводчика лицом, не прошедшим аттестацию, может грозить гражданам штрафом в размере 3 — 5 тысяч рублей, должностным лицам — 5 — 10 тысяч рублей, юрлицам — 15 — 30 тысяч рублей.



Наказание для инструкторов-проводников составит до 10 тысяч рублей, должностным лицам придётся заплатить до 30 тысяч, а юридическим — до 50 тысяч.

