Госдума приняла в третьем чтении законопроект, обязывающий сдавать госэкзамены для оказания туристских услуг

Сертификаты об аккредитации будут выдавать специальные комиссии, создаваемые региональными органами власти в сфере туризма. Такие комиссии не менее чем на две трети сформируют из представителей профессиональных сообществ туроператоров, турагентов, экскурсоводов и гидов-переводчиков, музеев, некоммерческих организаций в сфере науки и культуры и других «организаций, осуществляющих туристскую деятельность».

Документ, опубликованный на сайте нижней палаты российского парламента 7 апреля, обязывает всех экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников раз в пять лет проходить аттестацию, подтверждающую уровень их квалификации, и запрещает иностранцам, не заключившим с РФ специальные соглашения, водить туристические группы на территории страны.

Аккредитованный специалист сможет работать в регионе, комиссией которого был аттестован.



Закон устанавливает для экскурсоводов и гидов-переводчиков лишь общие требования, такие, как наличие среднего профессионального или высшего образования, дополнительного профессионального образования по профилю работы. Особые требования установит правительство РФ. На него также возложено создание правил оказания услуг экскурсоводами, гидами-переводчиками и инструкторами и закрепление видов и категорий сложности туристических маршрутов, для прохождения которых необходимо сопровождение инструктора-проводника.



Закон должен вступить в силу 1 июля 2022 года. Согласно поправкам, Ростуризм будет вести единый открытый реестр аттестованных экскурсоводов и гидов-переводчиков, а также реестры инструкторов-проводников и организаций, имеющих право на их аттестацию, и публиковать их онлайн.



Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, как к законопроекту отнеслись представители сообщества. Мнения разделились — одни увидели в нововведениях цензуру и дополнительную нагрузку на рынок и так пострадавший во время пандемии, другие — способ наделить музейные организации дополнительными правами и защитить права потребителей.

