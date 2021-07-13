FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+30°C/Завтра: +29
74.63р88.61р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
1
Печать

Ремонт Красносельского шоссе ушёл в ночь

В Ленобласти поменяли режим работ на дороге Красное Село — Гатчина — Павловск

Дорожные работы на участке трассы Красное Село — Гатчина — Павловск в Гатчинском районе Ленобласти перевели в ночной режим.

ПоделитьсяПоделиться

Как сообщили «Фонтанке» 13 июля в пресс-службе дорожного комитета, схему работ изменили для того, чтобы они не доставляли неудобства автомобилистам. «Интенсивность движения на дороге достаточно высокая, поэтому было принято решение переводить работу в ночь. Погода это позволяет, ограничения проезда для транспорта минимальны», — рассказал глава комитета Денис Седов.

Дорожный комитет Ленобласти

Ремонт на шоссе ведётся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». По заказу «Ленавтодора» меняют около 9 километров старого асфальта, будут обновлены остановки общественного транспорта и водопропускные трубы. Сейчас идёт укладка выравнивающего слоя покрытия. Дорожники используют специальные перегружатели, которые одновременно перемешивают и подогревают асфальтовую смесь. Так обеспечивается качество покрытия.

Напомним, ранее ради избавления автомобилистов от пробок режим работы меняли на Гостилицком шоссе, а также на трассе «Кола» (Мурманское шоссе), которую обслуживает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», реализуемого по инициативе президента России, в Ленинградской области в этом году ремонтируется 110 километров региональных трасс.

По теме (8)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Gorki
Мурманское ш. как стояло таки стоит, только теперь в другом направлении.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний