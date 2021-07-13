Дорожные работы на участке трассы Красное Село — Гатчина — Павловск в Гатчинском районе Ленобласти перевели в ночной режим.
Как сообщили «Фонтанке» 13 июля в пресс-службе дорожного комитета, схему работ изменили для того, чтобы они не доставляли неудобства автомобилистам. «Интенсивность движения на дороге достаточно высокая, поэтому было принято решение переводить работу в ночь. Погода это позволяет, ограничения проезда для транспорта минимальны», — рассказал глава комитета Денис Седов.
Дорожный комитет Ленобласти
Ремонт на шоссе ведётся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». По заказу «Ленавтодора» меняют около 9 километров старого асфальта, будут обновлены остановки общественного транспорта и водопропускные трубы. Сейчас идёт укладка выравнивающего слоя покрытия. Дорожники используют специальные перегружатели, которые одновременно перемешивают и подогревают асфальтовую смесь. Так обеспечивается качество покрытия.
Напомним, ранее ради избавления автомобилистов от пробок режим работы меняли на Гостилицком шоссе, а также на трассе «Кола» (Мурманское шоссе), которую обслуживает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».