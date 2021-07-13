Как стало известно «Фонтанке» 13 июля, сообщение об утопленнике поступило в полицию Василеостровского района около 3 часов ночи от военных. Они увидели мужчину в спортивных штанах за бортом лодки неподалеку от Румянцевского спуска. Вытащили его с помощью веревки и передали прибывшим на место силовикам. По предварительной информации, мужчина утонул около двух недель назад.
А через час водолазы работали в реке Фонтанка, напротив дома 149, — после сообщения от очевидцев о мужчине в воде. Для поиска его тела ненадолго ограничили движение прогулочных катеров по указанному участку. Погибшего нашли у Египетского моста. Это мужчина лет 35 на вид в черной футболке и черных шортах.
Минувшим вечером, напомним, в Фермском озере в Парголово погиб 4-летний мальчик.
Репетиция парада ВМФ прошла в Неве утром 13 июля.