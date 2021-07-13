В США объявили, что после прививки J&J есть риск развития редкого заболевания

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США предупредило о том, что после прививки от коронавируса, сделанной препаратом Johnson & Johnson, может развиться редкое аутоиммунное заболевание.



Как сообщает 13 июля РИА Новости со ссылкой на отчёт ведомства, «в течение 42 дней после использования вакцины Janssen повышается риск развития синдрома Гийена-Барре», когда иммунная система человека атакует его нервные клетки.



На сайте Johnson & Johnson также опубликовано заявление по этому поводу: «Мы обсудили с Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США и другими регулирующими органами редкие случаи неврологического расстройства, синдрома Гийена-Барре, которые были зарегистрированы после вакцины Janssen против COVID-19. Вероятность такого заболевания крайне мала, а количество зарегистрированных случаев незначительно превышает естественное число заболевших».

