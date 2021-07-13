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В США объявили, что после прививки J&J есть риск развития редкого заболевания

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США предупредило о том, что после прививки от коронавируса, сделанной препаратом Johnson & Johnson, может развиться редкое аутоиммунное заболевание.

Как сообщает 13 июля РИА Новости со ссылкой на отчёт ведомства, «в течение 42 дней после использования вакцины Janssen повышается риск развития синдрома Гийена-Барре», когда иммунная система человека атакует его нервные клетки.

На сайте Johnson & Johnson также опубликовано заявление по этому поводу: «Мы обсудили с Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США и другими регулирующими органами редкие случаи неврологического расстройства, синдрома Гийена-Барре, которые были зарегистрированы после вакцины Janssen против COVID-19. Вероятность такого заболевания крайне мала, а количество зарегистрированных случаев незначительно превышает естественное число заболевших».

Это не первая проблема данной вакцины. Весной американские власти на некоторое время рекомендовали приостановить вакцинацию ею из-за случаев образования тромбов. Всего в США для экстренного использования одобрены три вакцины от COVID-19, в том числе разработанная Johnson & Johnson.

В начале июля компания заявила о готовности поставлять вакцину в Россию.

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Комментарии (4)

Piter Russo
У Астразенеки/Ковидшилда похожее вроде тоже наблюдается.
тов
Похоже на то, как мерседесы и лексусы объявляют отзывы из-за производственных дефектов, а ваз ведро с гайками - никогда.
Mohsogol
J & J - это тот же Спутник V по принципу создания, а где исследования по нашей вакцине?
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