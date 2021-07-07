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В Johnson & Johnson рассказали о готовности поставлять свою вакцину в Россию

Подразделение Janssen американской Johnson & Johnson готово выйти на российский рынок со своей вакциной от коронавируса.

О готовности поставлять однокомпонентную вакцину Janssen россиянам в компании 7 июля рассказали ТАСС. «Мы будем работать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы поставить нашу однокомпонентную вакцину-кандидат от коронавируса на рынки России и СНГ после всех необходимых шагов, таких как местные клинические испытания и авторизация», — цитирует агентство представителя Janssen Мареу Файнберг.

Ранее о регистрации заявок от иностранных производителей вакцин рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко. Известно, что Pfitzer пока за регистрацией не обращался.

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Комментарии (11)

Uncle
Хрен вам! Кэш маст флоу!
Подозреваю что такого отката который с J&J запросят у них на всех счетах не наберется.

Это помимо условий переименовать "вакцину" в "медицинский продукт"
265026611
спасибо не надо, хватило вашего го...на иностранного в 90е
Cashmare
дак кто ж вас пустит-то, клещ еще не насосался
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