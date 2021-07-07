В Johnson & Johnson рассказали о готовности поставлять свою вакцину в Россию

Подразделение Janssen американской Johnson & Johnson готово выйти на российский рынок со своей вакциной от коронавируса.
О готовности поставлять однокомпонентную вакцину Janssen россиянам в компании 7 июля рассказали ТАСС. «Мы будем работать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы поставить нашу однокомпонентную вакцину-кандидат от коронавируса на рынки России и СНГ после всех необходимых шагов, таких как местные клинические испытания и авторизация», — цитирует агентство представителя Janssen Мареу Файнберг.
Ранее о регистрации заявок от иностранных производителей вакцин рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко. Известно, что Pfitzer пока за регистрацией не обращался.