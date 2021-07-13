Вирусолог заявил, что скачки давления и сахара могут быть поводом отложить вакцинацию

Медотвод от вакцинации против коронавирусной инфекции могут получить люди из групп риска, а также те, кто пришел в пункт вакцинации в нездоровом состоянии — например, с повышенным артериальным давлением и уровнем сахара в крови. Об этом сообщил врач-вирусолог Евгений Тимаков.
«Для групп риска вакцинация проводится вне обострения заболевания, при стабильном состоянии. Временный медотвод также может дать врач терапевт при вакцинации, если человек пришел в пункт вакцинации в нестабильном состоянии здоровья — это проявляется в скачках давления, сахара, вирусных недомоганиях», — сказал он ТАСС
При этом в большинстве случаев рассчитывать на получение медотвода не стоит, отметил врач. «В большинстве случаев медотвода на вакцинацию от коронавирусной инфекции не будет, потому что поступили разъяснительные письма от главных специалистов узких различных специальностей. Вакцинация показана при всех совершенно заболеваниях. С осторожностью относятся к людям с аутоиммунными заболеваниями, но даже онкология не является противопоказанием от прививки», — заключил он.
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