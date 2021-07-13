Вирусолог заявил, что скачки давления и сахара могут быть поводом отложить вакцинацию

Медотвод от вакцинации против коронавирусной инфекции могут получить люди из групп риска, а также те, кто пришел в пункт вакцинации в нездоровом состоянии — например, с повышенным артериальным давлением и уровнем сахара в крови. Об этом сообщил врач-вирусолог Евгений Тимаков.

«Для групп риска вакцинация проводится вне обострения заболевания, при стабильном состоянии. Временный медотвод также может дать врач терапевт при вакцинации, если человек пришел в пункт вакцинации в нестабильном состоянии здоровья — это проявляется в скачках давления, сахара, вирусных недомоганиях», — сказал он ТАСС

