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В Выборгском районе появится клубный дом бизнес-класса

Сегодня стартовали продажи в ЖК «Наследие»,* в котором всего 66 квартир — не больше 5 на этаже. Настолько камерный формат в бизнес-сегменте встречается нечасто: обычно жилые комплексы этого уровня намного плотнее заселены.

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Планировки ЖК «Наследие» разнообразны: можно ограничиться компактным однокомнатным вариантом или объединить две квартиры в одну. На верхних этажах предусмотрена, по желанию владельца, установка камина. Можно обзавестись жильем с террасой, откуда будут открываться панорамные виды на исторический центр.

Минимум несущих стен и рациональное расположение коммуникаций позволяют легко проводить перепланировки и изменять пространство согласно собственным вкусам. Высокие потолки и большие окна с алюминиевыми стеклопакетами немецкого производства делают квартиры особенно светлыми и просторными.

Облик ЖК «Наследие» — строгий, классический. Лаконичные фасады выглядят современно и в то же время престижно, а французские балконы добавляют им шарма. В закрытый двор дома смогут попасть только свои. Круглосуточная охрана и система видеонаблюдения по периметру позволят жителям чувствовать себя спокойно и комфортно. Для детей предусмотрена игровая площадка. Взрослые смогут отдыхать на скамейках и прогуливаться по дорожкам в окружении зелени: здесь будет много цветов и кустарников.

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Дом «Наследие» понравится тем, кто предпочитает жить в центре Петербурга. До станции метро «Выборгская» от него можно дойти всего за 10 минут. Автомобилисты доберутся до Дворцовой примерно за 12 минут, а до ЗСД — за 10. Дорога до аэропорта Пулково займет около 35 минут.

Дом расположен в тихом, спокойном переулке, в стороне от шумных магистралей. Поблизости нет плотно населенных кварталов, благодаря чему будет удобнее пользоваться окружающей инфраструктурой. Рядом есть все, что нужно для комфортной жизни: магазины и торговые центры, аптеки, школы, детские сады, банки, кафе, рестораны, фитнес-клубы и т.д. Машины можно будет оставлять в собственном паркинге жилого комплекса на 45 мест с лифтом — он будет вести прямо на этаж.

Ввод ЖК «Наследие» в эксплуатацию запланирован на I квартал 2023 года. Квартиры здесь продаются с использованием эскроу-счетов, что повышает безопасность сделки для покупателя. Приобрести их можно в ипотеку, с рассрочкой или после 100% оплаты.

Больше информации о ЖК «Наследие» можно получить здесь.

Материал подготовлен специально для ЖК «Наследие».

* ЖК «Наследие» — застройщик ООО СЗ НАСЛЕДИЕ, проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

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