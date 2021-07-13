В Выборгском районе появится клубный дом бизнес-класса

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Планировки ЖК «Наследие» разнообразны: можно ограничиться компактным однокомнатным вариантом или объединить две квартиры в одну. На верхних этажах предусмотрена, по желанию владельца, установка камина. Можно обзавестись жильем с террасой, откуда будут открываться панорамные виды на исторический центр.

Минимум несущих стен и рациональное расположение коммуникаций позволяют легко проводить перепланировки и изменять пространство согласно собственным вкусам. Высокие потолки и большие окна с алюминиевыми стеклопакетами немецкого производства делают квартиры особенно светлыми и просторными.



Облик ЖК «Наследие» — строгий, классический. Лаконичные фасады выглядят современно и в то же время престижно, а французские балконы добавляют им шарма. В закрытый двор дома смогут попасть только свои. Круглосуточная охрана и система видеонаблюдения по периметру позволят жителям чувствовать себя спокойно и комфортно. Для детей предусмотрена игровая площадка. Взрослые смогут отдыхать на скамейках и прогуливаться по дорожкам в окружении зелени: здесь будет много цветов и кустарников.



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Дом «Наследие» понравится тем, кто предпочитает жить в центре Петербурга. До станции метро «Выборгская» от него можно дойти всего за 10 минут. Автомобилисты доберутся до Дворцовой примерно за 12 минут, а до ЗСД — за 10. Дорога до аэропорта Пулково займет около 35 минут.

Дом расположен в тихом, спокойном переулке, в стороне от шумных магистралей. Поблизости нет плотно населенных кварталов, благодаря чему будет удобнее пользоваться окружающей инфраструктурой. Рядом есть все, что нужно для комфортной жизни: магазины и торговые центры, аптеки, школы, детские сады, банки, кафе, рестораны, фитнес-клубы и т.д. Машины можно будет оставлять в собственном паркинге жилого комплекса на 45 мест с лифтом — он будет вести прямо на этаж.

