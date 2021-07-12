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Первый шатер с уколами прибывает в Петербург из Москвы. Его установят за пару дней

Шатер для вакцинации установят в парке 300-летия Петербурга за пару дней

Первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана сообщил о расширении сети прививочных пунктов Петербурге.

Как он рассказал 12 июля в эфире канала «Санкт-Петербург», помимо новых ТЦ, к кампании в Петербурге в ближайшее время подключаются 11 частных центров, также откроются точки в ТЦ «Родео Драйв» и в Кировском универмаге. А завтра, 13 июля, в Петербург из Москвы прибудет шатер для уличной вакцинации. У парка 300-летия его установят за пару дней. Его двойник появится на 8–9 линии, у метро «Василеостровская» вскоре после первого.

Власти Петербурга планируют привить 60% жителей за три месяца — к концу октября и планируют разгонять темпы первичной вакцинации выше 20 тысяч человек в день.

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Комментарии (17)

f0nk
Делать прививки в цирке - это реально классная идея была.
А просто в шатре, ну такое...
MyAdmiral Kruzenshtern
Цирк приехал, клоуны в Москве остались :)
AnnaLX
Ждите-ждите всяких разных результатов, ждуны и шутники.
Умным людям достаточно результатов эпидемической смертности.
Вирус-то ничего не ждет. И такие любители поиронизировать на тему вакцинации очень даже его устраивают. А потом вы или ваши близкие оказываются в перепрофилированной больнице - небоксированной, с общей вентиляцией на всех, без кислорода в нужном количестве и с дежурным урологом или глазным врачом, который будет лечить от пневмонии. Удачи, она вам или вашим старшим родным очень пригодится.
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