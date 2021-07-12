Первый шатер с уколами прибывает в Петербург из Москвы. Его установят за пару дней

Как он рассказал 12 июля в эфире канала «Санкт-Петербург», помимо новых ТЦ, к кампании в Петербурге в ближайшее время подключаются 11 частных центров, также откроются точки в ТЦ «Родео Драйв» и в Кировском универмаге. А завтра, 13 июля, в Петербург из Москвы прибудет шатер для уличной вакцинации. У парка 300-летия его установят за пару дней. Его двойник появится на 8–9 линии, у метро «Василеостровская» вскоре после первого.
Власти Петербурга планируют привить 60% жителей за три месяца — к концу октября и планируют разгонять темпы первичной вакцинации выше 20 тысяч человек в день.