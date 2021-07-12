Как стало известно «Фонтанке», пятилетнего ребёнка нашли под окнами девятиэтажки. Известно, что он выпал из окна четвёртого этажа. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.
Случаи падения детей из окон участились с приходом жары. В городском Следственном комитете сообщали, что на 23 июня в ведомстве зарегистрировано около двадцати подобных происшествий. Чаще всего причиной становились недосмотр взрослых и москитные сетки, которые создают иллюзию безопасности и часто способствуют трагедии.
В Петербурге на Народной насмерть разбился ребёнок
Сотрудники экстренных служб работают на Народной улице в Невском районе Петербурга. Вечером 12 июля там насмерть разбился ребёнок.
Как стало известно «Фонтанке», пятилетнего ребёнка нашли под окнами девятиэтажки. Известно, что он выпал из окна четвёртого этажа. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.