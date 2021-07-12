Роспотребнадзор назвал критерии для проведения массовых мероприятий в регионах. Петербург соответствует не всем

Главный государственный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление о критериях, по которым регионы должны принимать решение о проведении массовых мероприятий в условиях пандемии.



Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 12 июля. Впредь руководители территориальных единиц должны будут обращать внимание на коэффициент распространения инфекции, темп прироста заболеваемости за неделю и число тестирований среди населения методом ПЦР.



Указанные критерии требуют оценивать в динамике не менее чем за две недели.



Так, мероприятия с количеством участников от 500 до 1 000 человек можно будет проводить при коэффициенте распространения инфекции, не превышающем 1,0. При этом темп прироста больных должен составлять не более 10%, а охват тестированием — не менее 200 на 100 тысяч населения.



Для вычисления каждого из показателей должны будут использоваться специальные формулы, в которых необходимыми величинами являются население региона, число проведенных ПЦР-тестов и количество зарегистрированных заболеваний в территориальной единице за разные периоды.



Отметим, что на сегодняшний день коэффициент распространения COVID-19 в Петербурге составляет 1,06, средний по России — 1,05.



Ранее «Фонтанка» писала, что в Северной столице растет охват ПЦР-тестированием. Выполняется порядка 700 тестов на 100 тысяч населения, что почти в 4,5 раза больше нового норматива Роспотребнадзора — 150 тестов на 100 тысяч человек.

