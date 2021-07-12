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Смотрите видео, как человек, похожий на диппредставителя США, ворует железнодорожную стрелку в Осташкове. Оказалось, он их коллекционирует

Видео: сотрудник посольства США крадёт флюгарку в Тверской области

СМИ показали видео, на котором человек, похожий на сотрудника посольства США в России Паркера Уилсона, ворует железнодорожную стрелку возле станции Осташков в Тверской области. На записи, опубликованной 12 июля, видно, как мужчина подходит к стрелке, ломает её и уносит с собой часть механизма.

«Фонтанка» писала, что ранее об инциденте рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, сотрудника американского диппредставительства позднее задержали за нарушение ПДД. При этом посольство не стало выдавать дипломата, и через некоторое время он уехал на родину.

Как сообщает «Подъём», журналисты выяснили, что Уилсон коллекционирует вещи, связанные с железными дорогами. Они предположили, что он просто хотел пополнить свой набор раритетной флюгаркой, которая не используется много лет. Однако, как заявил «Газете.Ru» президент Национального союза железнодорожников Юрий Бусыгин, кража флюгарки могла привести и к «разрыву состава».

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Комментарии (26)

VF812
Я думаю, что это не первый подвиг этого идиота, раз за какой-то постельной сошкой съемку вели. Позорит большую и все равно великую страну.
Alexie
Америца уже не та
260565911
Доблестные чекисты долго вели, снимали, и наконец поймали опасного шпиона-рецидивиста. Теперь заживём!
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