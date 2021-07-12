СМИ показали видео, на котором человек, похожий на сотрудника посольства США в России Паркера Уилсона, ворует железнодорожную стрелку возле станции Осташков в Тверской области. На записи, опубликованной 12 июля, видно, как мужчина подходит к стрелке, ломает её и уносит с собой часть механизма.
Мария Захарова заявила, что сотрудник посольства США украл указатель на железной дороге в Тверской области https://t.co/R3GKyNa3dj pic.twitter.com/hA9uSGXvJL— Подъём (@pdmnewsru) July 12, 2021
«Фонтанка» писала, что ранее об инциденте рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, сотрудника американского диппредставительства позднее задержали за нарушение ПДД. При этом посольство не стало выдавать дипломата, и через некоторое время он уехал на родину.
Как сообщает «Подъём», журналисты выяснили, что Уилсон коллекционирует вещи, связанные с железными дорогами. Они предположили, что он просто хотел пополнить свой набор раритетной флюгаркой, которая не используется много лет. Однако, как заявил «Газете.Ru» президент Национального союза железнодорожников Юрий Бусыгин, кража флюгарки могла привести и к «разрыву состава».