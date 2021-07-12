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Петербуржцам снова запретили ходить в лес. Беглов продлил особый противопожарный режим

Особый пожароопасный режим продлевается в Петербурге до 2 августа

Губернатор Александр Беглов продлил действие особого противопожарного режима в Петербурге до 2 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 12 июля.

Особый противопожарный режим устанавливает запрет на посещение лесопарковых зон и городских лесов. Нельзя разводить огонь, сжигать мусор и сухую растительность, проводить пожароопасные работы в общественных зеленых зонах, лесах и особо охраняемых природных территориях.

В этот период в городе запрещается применять пиротехнику и на открытых участках устраивать огневые шоу без согласования с ГУ МЧС России по Петербургу.

Особый противопожарный режим действует в Петербурге с 26 апреля. «Фонтанка» рассказывала, где можно устроить пикник с мангалам законно и не получить за это штраф.

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Комментарии (6)

Pupin
Не верю, что никто не посещал сестрорецкие болота, Комарово и т.д. этим летом.
f0ntan
Главное, что запретил не Дрозденко, а Беглов. Беглов может распоряжаться только парками СПб. А где леса в СПб? В которые он запрещает ходить
isaon
Собирать валежник - моё конституционное право. Свободу Анжеле Девис и Луису Карвалану!
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