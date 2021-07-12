Особый противопожарный режим устанавливает запрет на посещение лесопарковых зон и городских лесов. Нельзя разводить огонь, сжигать мусор и сухую растительность, проводить пожароопасные работы в общественных зеленых зонах, лесах и особо охраняемых природных территориях.
В этот период в городе запрещается применять пиротехнику и на открытых участках устраивать огневые шоу без согласования с ГУ МЧС России по Петербургу.
Особый противопожарный режим действует в Петербурге с 26 апреля. «Фонтанка» рассказывала, где можно устроить пикник с мангалам законно и не получить за это штраф.
Петербуржцам снова запретили ходить в лес. Беглов продлил особый противопожарный режим
Особый пожароопасный режим продлевается в Петербурге до 2 августа
Губернатор Александр Беглов продлил действие особого противопожарного режима в Петербурге до 2 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 12 июля.
Особый противопожарный режим устанавливает запрет на посещение лесопарковых зон и городских лесов. Нельзя разводить огонь, сжигать мусор и сухую растительность, проводить пожароопасные работы в общественных зеленых зонах, лесах и особо охраняемых природных территориях.