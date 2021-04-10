Как пожарить шашлык в Петербурге весной 2021 года и не получить штраф

В населённых пунктах, лесах и на собственных участках Согласно постановлению «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ», вступившему в силу 1 января 2021 года, жарить шашлыки на природе или даже у себя на даче теперь, по сути, нельзя. Закон гласит: «На землях общественного пользования..., а также на территориях частных домовладений… запрещается разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест». Эта норма касается также территории гаражных кооперативов и жилых дворов.

Полностью закон можно почитать здесь. То есть вы можете приготовить шашлык на даче, но только при выполнении определенных правил. С этого года они четко прописаны. Главное, что надо помнить: мангал должен располагаться минимум в пяти метрах от жилых построек (включая дачный домик) и деревьев. Кроме того, в радиусе двух метров от него не должно быть ни травы, ни веток. То, что мы называем мангалом, словами законодателя описано как «металлическая емкость или емкость из иных негорючих материалов, исключающих распространение пламени и выпадения сгораемых материалов, объемом не более 1 м3». Так что классическая конструкция мангала — с отверстиями для притока воздуха — под это определение в принципе не попадает — из них теоретически могут вылетать угольки. Отдельно оговаривается, что мангал должен быть «прочно установлен» на специальной площадке. Должен ли он быть вкопан в землю или замурован в бетонное основание — не уточняется. Но как быть с самыми распространенными у любителей загородного отдыха легкими сборными конструкциями? При особом желании вряд ли теперь они будут приняты во внимание проверяющими как достойный образец описанной в правилах «металлической емкости».

Если вы хотите приготовить еду на костре, а не на мангале, вам придётся вырыть яму не менее 30 см глубиной и не более метра в диаметре. При этом копать нужно минимум в 50 метрах от строений, минимум в 100 метрах от хвойного леса и минимум в 30 метрах от лиственных деревьев. Кроме того, вокруг костра надо будет сделать противопожарную траншею шириной не менее 40 см и заполнить ее, например, песком. Также под рукой необходимо иметь средства для тушения пожара: ведро с водой или огнетушитель. А при ветре сильнее 10 м/с огонь вообще разводить нельзя.

Да, банально — но в правилах прописано: оставлять без присмотра мангал и костер даже с чуть тлеющими углями — нельзя. За ним постоянно должен приглядывать кто-то, готовый в любую секунду броситься на борьбу с пожаром, желательно с огнетушителем или с тем же ведром воды. Использовать жидкость для розжига — можно. Но, как и подсказывает банальная логика, держать их надо подальше от огня. За нарушение правил предусмотрены штрафы: от двух до трёх тысяч рублей. Усугубить сумму штрафа может введенный противопожарный режим, как, например, в 2020 году.

С 30 марта по 14 июня 2020 года в Петербурге действовал «особый противопожарный режим». Постановление правительства губернатор Петербурга Александр Беглов подписал 30 марта прошлого года, затем действие запретов продлевали до середины июня.

В документе говорится, что в период действия особого режима гражданам запрещается посещать лесопарковые зоны и городские леса, за исключением специалистов, работающих в этих местах. «Запрещается въезд транспортных средств в парки, лесопарковые зоны, городские леса. Исключение составляют транспортные средства, необходимые для ведения лесохозяйственной деятельности, а также для предупреждения и ликвидации пожаров», — поясняют в Смольном.

Да, это было сделано на фоне опасений распространения ковида, к защите лесов — гораздо меньше имело отношение. Но пандемия не кончилась. Пока Смольный на эту тему молчит. Для самых изобретательных на всякий случай напомним: приготовление шашлыков на балконе строго запрещено. Ответственность за нарушение предусмотрена статьей 20.4 КоАП («Нарушение требований пожарной безопасности»), возможное наказание — предупреждения и штрафы для физических лиц в размере до трёх тысяч рублей и до пяти тысяч рублей в случае возникновения пожара.

