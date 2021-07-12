Околофутбол за решёткой. В УФСИН ответили, почему ночью грохотали Кресты

Следственный изолятор №1 в Колпинском районе Петербурга работает в штатном режиме. Полуночный шум был исключительным событием — оказавшимся за решёткой разрешили смотреть футбол, болельщиков собралось изрядно.



Как сообщили «Фонтанке» в УФСИН по Петербургу и Ленобласти 12 июля, руководство Крестов пошло навстречу подопечным и после их многочисленных просьб дало добро смотреть и слушать трансляцию финала Евро-2020 — в исключительном порядке.

«Одновременное выражение эмоций болельщиков стало слышно на прилегающей территории СИЗО-1 в связи с высокой численностью лиц, содержащихся в учреждении под стражей», — объяснили в управлении нетипичную для Крестов ночную картину.