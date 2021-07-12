Околофутбол за решёткой. В УФСИН ответили, почему ночью грохотали Кресты

Следственный изолятор №1 в Колпинском районе Петербурга работает в штатном режиме. Полуночный шум был исключительным событием — оказавшимся за решёткой разрешили смотреть футбол, болельщиков собралось изрядно.
Как сообщили «Фонтанке» в УФСИН по Петербургу и Ленобласти 12 июля, руководство Крестов пошло навстречу подопечным и после их многочисленных просьб дало добро смотреть и слушать трансляцию финала Евро-2020 — в исключительном порядке.
«Одновременное выражение эмоций болельщиков стало слышно на прилегающей территории СИЗО-1 в связи с высокой численностью лиц, содержащихся в учреждении под стражей», — объяснили в управлении нетипичную для Крестов ночную картину.
Крики и стук жители Колпино записали на видео. Очевидцы добавили, что пару раз заметили, как из окон изолятора выбрасывали огоньки. По информации нашего издания, после напряжённого финала сидельцам дали 10 минут на выражение радости или расстройства.