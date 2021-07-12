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В изоляторе «Кресты» ночью кричали, стучали и выбрасывали огоньки из окон. «Фонтанка» выяснила, что это было

Видео: Из СИЗО «Кресты» раздаются крики, стук, что-то выбрасывают из окон

Жители Колпино после полуночи 12 июля стали свидетелями странных звуков, которые исходили из следственного изолятора № 1.

Как сообщают очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП» в социальной сети «ВКонтакте», из Крестов некоторое время были слышны крики, чем-то стучали и пару раз выбросили нечто горящее в окна.

По данным «Фонтанки», причиной переполоха стал спортивный азарт, а именно финал Евро-2020, который арестантам разрешил посмотреть начальник СИЗО.

По предварительной информации, после выдающегося по напряжению финала чемпионата сидельцам Крестов было дано 10 минут на выражение радости или расстройства. Именно это и попало в прицел телефонов жителей Колпино.

«Фонтанка» запросила у ФСИН Петербурга и области официальный комментарий.

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Комментарии (8)

Piter Russo
Это они возмущались что роман Ветра зимы из серии Песнь льда и пламени Джорджа Мартинани не появился в библиотеке изолятора)))
260569221
Нары опусти, гражданин начальник
265899928
В колл-центре у пенсионеров отжали юбилейный миллион.
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