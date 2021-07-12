Как сообщают очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП» в социальной сети «ВКонтакте», из Крестов некоторое время были слышны крики, чем-то стучали и пару раз выбросили нечто горящее в окна.
По данным «Фонтанки», причиной переполоха стал спортивный азарт, а именно финал Евро-2020, который арестантам разрешил посмотреть начальник СИЗО.
По предварительной информации, после выдающегося по напряжению финала чемпионата сидельцам Крестов было дано 10 минут на выражение радости или расстройства. Именно это и попало в прицел телефонов жителей Колпино.
«Фонтанка» запросила у ФСИН Петербурга и области официальный комментарий.