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Призраки дождей. Под Петербургом на ближайшие часы объявили штормовое предупреждение

Юг Ленобласти предупредили о грозе и граде

Штормовое предупреждение о неблагоприятных явлениях выпустило ГУ МЧС по Ленинградской области. В ближайшие часы к югу от Петербурга ждут грозы, но пока на картах ни одной тучи.

Как сообщают в ведомстве со ссылкой на Северо-Западное УГМС, 12 июля начиная с 16–18 часов местами, преимущественно на юге области, ожидаются ливневый дождь, гроза, град.

Температура, по данным гидрометеорологической службы, сейчас колеблется около 29 градусов. 13 и 14 июля ожидается 33–34 градуса.

Фото: скриншот с сайта «Яндекс»
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Между тем погодная карта «Яндекса» особой прохлады не сулит. В ближайшие часы над Ленобластью, как и над Петербургом, ясно. Редкие грозовые «затемнения» плывут через Новгородскую область к Архангельской, по касательной цепляя разве что Бокситогорский район.

Грозу в Ленобласти ждали и в выходные, но счастье в субботу пришло не к ним, а к жителям Весёлого Посёлка в Петербурге.

Фото: скриншот с сайта «Яндекс»

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Комментарии (7)

***_555
Каждое несбывшееся предупреждение объявлять фейком, авторам - штраф, руководству - уголовочку.
nalchik11
Как у человека работают мозги!
shushu
Действуют по канонам Мганги, заклинателя дождя.
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