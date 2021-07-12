Штормовое предупреждение о неблагоприятных явлениях выпустило ГУ МЧС по Ленинградской области. В ближайшие часы к югу от Петербурга ждут грозы, но пока на картах ни одной тучи.
Как сообщают в ведомстве со ссылкой на Северо-Западное УГМС, 12 июля начиная с 16–18 часов местами, преимущественно на юге области, ожидаются ливневый дождь, гроза, град.
Температура, по данным гидрометеорологической службы, сейчас колеблется около 29 градусов. 13 и 14 июля ожидается 33–34 градуса.
Между тем погодная карта «Яндекса» особой прохлады не сулит. В ближайшие часы над Ленобластью, как и над Петербургом, ясно. Редкие грозовые «затемнения» плывут через Новгородскую область к Архангельской, по касательной цепляя разве что Бокситогорский район.
Грозу в Ленобласти ждали и в выходные, но счастье в субботу пришло не к ним, а к жителям Весёлого Посёлка в Петербурге.