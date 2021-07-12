Штормовое предупреждение о неблагоприятных явлениях выпустило ГУ МЧС по Ленинградской области. В ближайшие часы к югу от Петербурга ждут грозы, но пока на картах ни одной тучи.



Как сообщают в ведомстве со ссылкой на Северо-Западное УГМС, 12 июля начиная с 16–18 часов местами, преимущественно на юге области, ожидаются ливневый дождь, гроза, град.

Температура, по данным гидрометеорологической службы, сейчас колеблется около 29 градусов. 13 и 14 июля ожидается 33–34 градуса.