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Пока в области ждут грозу, в Петербурге пошел дождь. Если у вас за окном солнце, то посмотрите, как льет в Веселом Поселке

Видео: В Петербурге пошел дождь

Счастье пришло к жителям Веселого Поселка. На их улицы пролился дождь.

Как рассказывают «Фонтанке» очевидцы 10 июля, около трех дня на проспекте Большевиков начался дождь. Люди от него не прятались, а напротив, старались попасть под струи воды, чтобы охладиться. Сегодня в Северной столице опять больше 30 градусов.

Фото: скриншот с сайта maps.yandex.ru
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Синоптики обещали Петербургу небольшие осадки в субботу. На карте видно районы-счастливчики. Но ожидать долгой прохлады не приходится: по прогнозам столбик термометра если и упадет ниже отметки в +30, то всего на пару градусов.

Евгения Горбунова

Тем временем в Ленобласти, куда устремились петербуржцы в поисках прохлады у озер и рек, ожидаются грозы и объявлено штормовое предупреждение.

Фото: скриншот с сайта maps.yandex.ru

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Комментарии (10)

Nafanka
В каком месте и у кого там "льёт" ?! У журналистов что ле от жары "крыша протекла"?! На фоне-то голубого неба с маленькой белой тучкой?!
Мари108
в приморском тоже нет дождя ☔
SKPTM
Хороший посёлок. Весёлый.
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