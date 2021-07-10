Как рассказывают «Фонтанке» очевидцы 10 июля, около трех дня на проспекте Большевиков начался дождь. Люди от него не прятались, а напротив, старались попасть под струи воды, чтобы охладиться. Сегодня в Северной столице опять больше 30 градусов.
Синоптики обещали Петербургу небольшие осадки в субботу. На карте видно районы-счастливчики. Но ожидать долгой прохлады не приходится: по прогнозам столбик термометра если и упадет ниже отметки в +30, то всего на пару градусов.
Евгения Горбунова
Тем временем в Ленобласти, куда устремились петербуржцы в поисках прохлады у озер и рек, ожидаются грозы и объявлено штормовое предупреждение.