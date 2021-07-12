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В Петербурге продают дачу, построенную по проекту архитектора Воронихина

Дачу в Ломоносове, построенную по проекту архитектора Андрея Воронихина, продают в Интернете за 4,55 млн рублей. Здание первой половины XIX века требует ремонта.

Объявление о продаже жилого дома, который был построен по проекту архитектора Казанского собора Андрея Воронихина, появилось на сайте Avito. Об этом 12 июля сообщает РБК.

Двухэтажный деревянный бревенчатый дом находится на Центральной улице в Ломоносове. Здание построено в середине XIX века (1840–1850 гг.) и признано памятником регионального значения. Его общая площадь составляет 249 квадратных метров. Купить дом можно за 4,55 млн рублей.

Автор объявления предупреждает, что «состояние дома требует ремонта», однако сносить его нельзя, а все работы по реставрации и восстановлению необходимо согласовывать с Государственной инспекцией по охране памятников.

Андрей Воронихин — русский архитектор и художник декоративно-прикладного искусства периода александровского классицизма начала XIX века. По его проекту были построены Казанский собор и здание Горного института. Также среди его работ можно отметить колоннады и Эрмитажный каскад в Петергофе, интерьеры дворцов в Стрельне, Гатчине и Павловске.

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