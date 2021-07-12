Петербуржец на Renault наехал на сохатого под Псковом. Животное скончалось на месте

Под Псковом водитель Renault не справился с управлением и сбил лося. Дикое животное вышло на проезжую часть и оказалось вблизи транспортного средства.



Как сообщили в Telegram-канале «Псковская сводка» 12 июля, инцидент произошел накануне на 269-м километре автодороги Петербург — Невель. За рулем иномарки находился 77-летний петербуржец.



В результате происшествия пострадали 76-летняя пассажирка Renault и сам шофер. Водитель не получил серьезных травм, между тем пожилую женщину госпитализировали, сейчас она находится в отделении нейрохирургии Псковской областной больницы.

