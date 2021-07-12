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Петербуржец на Renault наехал на сохатого под Псковом. Животное скончалось на месте

Житель Петербурга сбил лося под Псковом

Под Псковом водитель Renault не справился с управлением и сбил лося. Дикое животное вышло на проезжую часть и оказалось вблизи транспортного средства.

Как сообщили в Telegram-канале «Псковская сводка» 12 июля, инцидент произошел накануне на 269-м километре автодороги Петербург — Невель. За рулем иномарки находился 77-летний петербуржец.

В результате происшествия пострадали 76-летняя пассажирка Renault и сам шофер. Водитель не получил серьезных травм, между тем пожилую женщину госпитализировали, сейчас она находится в отделении нейрохирургии Псковской областной больницы.

Животное от полученных травм скончалось.

В начале июня «Фонтанка» писала, что в Приморском районе Петербурга местные жители заметили лося. Дикое животное соревновалось в скорости с автомобилями, перебегало дороги и устроило заплыв в одном из водоемов.

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Комментарии (1)

AlBerkut
Обычно осенью и весной такие инциденты случаются, а летом и зимой намного реже.
Повезло дедуле, что скорость была невысокой, такие ДТП часто заканчивается плачевно и для тех, кто в коробочке...
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