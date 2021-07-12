Как сообщает 12 июля пресс-служба ГУ со ссылкой на ежедневный прогноз ФГБУ «Северо-Западное УГМС», с 13 по 15 июля температура воздуха в дневные часы будет достигать 33–34 градусов. Во вторник, 13 июля, на территории области ожидаются кратковременные дожди и грозы. В среду и четверг тоже возможны грозы — с порывистым ветром.



Почти во всех районах области в эти дни действует 4 класс пожароопасности из пяти возможных (то есть высокая степень пожароопасности), только в Подпорожском районе местами 3 класс.

