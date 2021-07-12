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В Ленобласти в ближайшие дни ожидается 33–34 градуса. Петербуржцев спасают фонтаны

В лесах Ленобласти действует 4 класс пожароопасности

ГУ МЧС по Ленинградской области распространило предупреждение об опасной метеообстановке до четверга включительно.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Как сообщает 12 июля пресс-служба ГУ со ссылкой на ежедневный прогноз ФГБУ «Северо-Западное УГМС», с 13 по 15 июля температура воздуха в дневные часы будет достигать 33–34 градусов. Во вторник, 13 июля, на территории области ожидаются кратковременные дожди и грозы. В среду и четверг тоже возможны грозы — с порывистым ветром.

Почти во всех районах области в эти дни действует 4 класс пожароопасности из пяти возможных (то есть высокая степень пожароопасности), только в Подпорожском районе местами 3 класс.

ГУ МЧС по Петербургу также предупреждает об аномальной жаре 13-16 июля. Отклонение среднесуточной температуры воздуха от климатической нормы составит 7-10 градусов.

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Напомним, вчера в Санкт-Петербурге был зафиксирован седьмой с начала лета и второй за июль суточный рекорд максимальной температуры воздуха, и синоптики ждут новых рекордов. Погоду определяет антициклон, формирующийся над Скандинавией.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (1)

Athair
Газоны в городе массово выгорают, нет в СПб привычки регулярно поливать (хотя откуда бы она взялась, понятно..).
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