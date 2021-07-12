В центральной части Европейской России до конца недели сохранится жаркая погода, местами будет до 35 градусов, то есть на уровне рекордов.



«Если температура около рекордного значения, то это значит, что ситуация экстремальна, опасна, выпускаются постоянные предупреждения. Нужно быть очень внимательным сейчас», — рассказал телеканалу «Звезда» 12 июля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.



Жарко и по ночам. В Москве минимальная температура сегодня составила 21 градус, это было ночью. «А в центре Москвы — там, где высотные дома, которые нагреваются и принимают солнечную энергию днем и отдают ее ночью, — там минимальная температура +24... +25 градусов. Это стресс тепловой», — подчёркивает Вильфанд. По его словам, такая погода характерна для юга Турции и севера Египта.

