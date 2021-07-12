Прокуратура Московского района начала проверку после ЧП на Стартовой улице. Там пять человек пострадали при падении со строящегося дома тележки на крышу столовой.



Как сообщает пресс-служба надзорного органа 12 июля, ведомство проверит исполнение требований законодательства об охране труда и технике безопасности при производстве работ, а также строительных правил и нормативов.



Прокуратура также показала, как выглядит столовая после падения тележки. Оказалось, что она «удачно» упала на стеклянную часть крыши. То, что дизайнер придумал как световое окно для улучшения освещенности помещений, стало его «ахиллесовой пятой». Сейчас по залу разбросаны куски стекла и части конструкций потолка.