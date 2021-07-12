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«Летающая» тележка пробила стеклянный потолок столовой у БЦ на Стартовой. Прокуратура показывает, как она выглядит сейчас

Прокуратура Петербурга показывает пробитую строительной тележкой крышу столовой

Прокуратура Московского района начала проверку после ЧП на Стартовой улице. Там пять человек пострадали при падении со строящегося дома тележки на крышу столовой.

Как сообщает пресс-служба надзорного органа 12 июля, ведомство проверит исполнение требований законодательства об охране труда и технике безопасности при производстве работ, а также строительных правил и нормативов.

Прокуратура также показала, как выглядит столовая после падения тележки. Оказалось, что она «удачно» упала на стеклянную часть крыши. То, что дизайнер придумал как световое окно для улучшения освещенности помещений, стало его «ахиллесовой пятой». Сейчас по залу разбросаны куски стекла и части конструкций потолка.

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Инцидент произошел 12 июля около 12:40, когда в одноэтажном здании столовой, пристроенном к БЦ «Цеппелин» на Стартовой улице, 6 Б, обедали порядка 20 человек. Также в помещении было 8 сотрудников.

Медицинская помощь потребовалась пятерым из них: четверо после осмотра в скорой от госпитализации отказались, одного увезли в больницу с порезами.

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Комментарии (2)

266147780
Наверное один раз бригада со стройки уже серилась от обеда в этой столовке ?
James Cook
"больше мигрантов надо"
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