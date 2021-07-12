В столовой у бизнес-центра на Стартовой строительная тележка пробила потолок. Есть пострадавшие

Как стало известно «Фонтанке», инцидент произошел 12 июля около 12:40 в одноэтажном здании столовой. Она расположена в отдельной одноэтажной постройке рядом с БЦ «Цеппелин» на Стартовой улице, 6 Б.



По предварительной информации, с рядом расположенного строящегося здания упала тележка и пробила крышу столовой. В этот момент в помещении было два десятка посетителей и восемь человек персонала.



Медицинская помощь потребовалась пятерым из них: четверых скорая осмотрела, но от госпитализации они отказались. Одного с порезами увезли в больницу.

