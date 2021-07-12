В мешке на дне озера. Спустя два месяца поисков в Ленобласти нашли труп женщины-врача

Тело жительницы Лужского района Ленобласти Екатерины Ласкар найдено спустя два месяца поисков. Об этом 12 июля пишет 47news со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах.



Вечером 10 июля в озере Антоново у посёлка Оредеж было найдено тело 38-летней убитой женщины-педиатра. Оно находилось в брезентовом мешке, ноги были согнуты в коленях и привязаны к туловищу, на голову надет полиэтиленовый пакет.



В убийстве обвиняется бывший муж Екатерины Ласкар. Он признался в содеянном и был помещен под стражу. Мать троих детей и педиатр Лужской больницы пропала 9 мая. Об исчезновении в полицию заявил её бывший муж. По версии следствия, 38-летний экс-супруг женщины пришёл к ней выяснять отношения из-за финансовых претензий, встреча закончилась конфликтом. В результате мужчина ударил бывшую жену куском черенка от лопаты по затылку. От полученной травмы женщина скончалась.

