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В мешке на дне озера. Спустя два месяца поисков в Ленобласти нашли труп женщины-врача

Под Петербургом найдено тело убитого педиатра и матери троих детей

Тело жительницы Лужского района Ленобласти Екатерины Ласкар найдено спустя два месяца поисков. Об этом 12 июля пишет 47news со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах.

Вечером 10 июля в озере Антоново у посёлка Оредеж было найдено тело 38-летней убитой женщины-педиатра. Оно находилось в брезентовом мешке, ноги были согнуты в коленях и привязаны к туловищу, на голову надет полиэтиленовый пакет.

В убийстве обвиняется бывший муж Екатерины Ласкар. Он признался в содеянном и был помещен под стражу. Мать троих детей и педиатр Лужской больницы пропала 9 мая. Об исчезновении в полицию заявил её бывший муж. По версии следствия, 38-летний экс-супруг женщины пришёл к ней выяснять отношения из-за финансовых претензий, встреча закончилась конфликтом. В результате мужчина ударил бывшую жену куском черенка от лопаты по затылку. От полученной травмы женщина скончалась.

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